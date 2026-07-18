Enquanto a Espanha fazia apenas atividades físicas, a Argentina realizava trabalhos no campo neste sábado, 18, em East Hanover, antes da final da Copa do Mundo. A emissão do alerta de protocolo de tempestade frustou os planos do técnico Luis de la Fuente.

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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O presidente da RFEF, Rafael Louzán, questionou o protocolo de tempestade que fez a comissão técnica preferir atividades na academia. Ainda assim, o dirigente disse que não queria tirar o brilho da final.

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“Não nos permitiram o treinamento pela tempestade de raios e essa chuva intensa. Em todo caso, estão todos muito animados, esperando que o domingo chegue. São algumas decisões técnicas que encaramos como um contratempo. Mas você tem que se adaptar. Sabemos que isso já aconteceu em outros países, sobretudo no México, onde tem muita chuva, e não foi assim”, disse Louzán.

O treino da Espanha aconteceria em uma das sedes do Red Bull Academy, às 11 horas local. Quando os jornalistas já se dirigiam para o campo acompanhar os 15 minutos abertos de atividade, funcionários do local e agentes da Fifa mandaram que os jornalistas voltassem para um lugar coberto.

Inicialmente, a decisão foi esperar por uma oportunidade para treinar. Cerca de 45 minutos depois do horário previsto, a comissão técnica de Luis de la Fuente entendeu que o elenco deveria fazer as atividades físicas na academia apenas do complexo.

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