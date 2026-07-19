Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes, na derrota da França por 6 a 4 para Inglaterra, em jogo válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o craque francês alcançou o topo da artilharia do torneio, com 10 gols, e também o primeiro lugar no ranking geral de goleadores, com 22.

O camisa 10 marcou duas vezes contra Senegal, Iraque, Suécia e Inglaterra, e uma vez contra Paraguai e Marrocos.

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Mbappé também é o primeiro jogador a atingir a marca das dezenas desde os 10 gols de Gerd Müller, no Mundial de 1970. O feito só foi alcançado mais duas vezes, com Sándor Kocsis, em 1954 (11 gols), e Just Fontaine, em 1958 (13 gols).

E, caso Messi, passe em branco na final contra a Espanha, Mbappé ainda pode se tornar o primeiro na história a liderar a artilharia de duas Copas do Mundo, uma vez que ele ocupou o posto na última edição, no Catar.

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Kylian Mbappé

    França

    10
  2. 02

    Lionel Messi

    Argentina

    8
  3. 03

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  4. 04

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    7
  5. 05

    Harry Kane

    Inglaterra

    6
  6. 06

    Ousmane Dembélé

    França

    6
  7. 07

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    5
  8. 08

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  9. 09

    Julián Quiñones

    México

    4
  10. 10

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

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