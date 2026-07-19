Neste sábado, 18, Michael Olise se tornou o jogador com mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo, na disputa pelo terceiro lugar do torneio. Com dois passes para os gols de Kylian Mbappé, o meio-campista do Bayern de Munique chegou a sete assitências neste Mundial, superando as seis de Pelé, na Copa de 1970. Ele também serviu os companheiro contra Senegal, Iraque (duas vezes) e Suécia (duas vezes).
No entanto, no ranking geral de assistências em Copas, Olise ainda está atrás de Lionel Messi (12), Pelé (10) e Maradona (8).
Ranking de assistências da Copa de 2026
- Michael Olise (França) – 7 assistências
- Brahim Díaz (Marrocos) – 4 assistências
- Bruno Guimarães (Brasil) – 4 assistências
- Martin Odegaard (Noruega) – 4 assistências
- Lionel Messi (Argentina) – 4 assistências
Líderes de assistências em Copas
A Fifa só começou a contabilizar assistências a patir da Copa do Mundo de 1966.
- 1966: Siggi Held e Uwe Seeler, 4 assistências
- 1970: Pelé, 6 assistências
- 1974: Robert Gadocha, 5 assistências
- 1978: Rensenbrink e Rene van de Kerkhof, 3
- 1982: Littbarski, 5 assistências
- 1986: Maradona, 5 assistências
- 1990: Brehme, Jozef Chovanec e Lubomir Moravcik, 3 assistências
- 1994: Thomas Hassler, 5 assistências
- 1998: Bergkamp, Djorkaeff, Tahar El-Khalej, Brian Laudrup, Ronaldo e Veron, 3 assistências
- 2002: Ballack, 4 assistências
- 2006: Totti, 4 assistências
- 2010: Kaká, Kuyt, Thomas Muller, Ozil e Schweinsteiger, 3 assistências
- 2014: Cuadrado, 4
- 2018: Nenhum jogador deu mais do que duas assistências
- 2022: Bruno Fernandes, Griezmann, Harry Kane, Messi e Perisic, 3 assistências
Ranking geral de assistências em Copas do Mundo
- Lionel Messi (Argentina) – 12 assistências
- Pelé (Brasil) – 10 assistências
- Diego Maradona (Argentina) – 8 assistências
- Michael Olise (França), Pierre Littbarski (Alemanha) e Grzegorz Lato (Polônia) – 7 assistências