O Hard Rock Stadium, em Miami, foi palco de um dos jogos mais insanos da história da Copa do Mundo neste sábado (18). Na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de 2026, a Inglaterra venceu a França por um inacreditável 6 a 4. Após abrir quatro gols de vantagem no primeiro tempo, o English Team viu os franceses encostarem no placar na etapa final, mas conseguiu segurar a pressão com um hat-trick de Bukayo Saka e um golaço decisivo de Jude Bellingham para garantir a medalha de bronze inédita e frustrar a despedida do técnico Didier Deschamps.
Passeio inglês e apatia francesa
O primeiro tempo foi um verdadeiro pesadelo para os Bleus. Logo aos três minutos, Doué errou na saída de bola, Declan Rice roubou e bateu de fora da área para abrir o placar. A apatia francesa era evidente, e a Inglaterra não perdoou. Aos 18, Konsa ampliou de cabeça após cobrança de escanteio de Rice. O domínio era absoluto, e os ingleses transformaram a superioridade em goleada antes do intervalo com Saka. O atacante marcou aos 37, aproveitando rebote de uma grande defesa de Maignan em chute de Rashford, e fez o quarto aos 47, batendo chapado após lindo passe de Eze.
A faísca de Mbappé e o susto
Para evitar um vexame histórico em seu último jogo após 14 anos no comando da seleção, Deschamps fez quatro alterações no intervalo. A postura mudou drasticamente. Logo aos três minutos da etapa complementar, Kylian Mbappé recebeu de Olise, deslocou o goleiro e diminuiu. O gol acendeu a equipe, e aos oito, Barcola, acionado por Mbappé, fez o segundo. A pressão se tornou asfixiante. Aos 22 minutos, Mbappé marcou novamente, desta vez de canhota, assumindo a artilharia isolada do torneio e incendiando as arquibancadas com o 4 a 3 no placar.
Hat-trick, golaços e o golpe final
Quando o empate parecia maduro e a França sufocava, a Inglaterra encontrou um respiro. Aos 40 minutos, Spence invadiu a área em velocidade e foi derrubado por um carrinho de Malo Gusto. Saka foi para a cobrança de pênalti, deslocou Dean Henderson e anotou seu hat-trick, esfriando a reação adversária. Os acréscimos, no entanto, reservavam mais loucura. Aos 51, Dembélé fez uma jogada espetacular, deixou Chalobah no chão e marcou um golaço para a França. Mas a esperança durou apenas um minuto. Na saída de bola, Bellingham arrancou, passou por três marcadores e selou o 6 a 4 definitivo com outra pintura.
Com o resultado histórico, a Inglaterra conquista o terceiro lugar de uma Copa do Mundo pela primeira vez, superando as frustrações das disputas de 1990 e 2018. Já a França encerra seu ciclo sob o comando de Deschamps com uma derrota amarga, restando a Mbappé o consolo de terminar a competição como o artilheiro máximo.