A seleção brasileira está escalada para a partida deste sábado, 13, na abertura do Grupo C da Copa do Mundo. O time que enfrenta o Marrocos tem duas surpresas.

Ibanez ficou com a vaga do cortado Wesley na lateral direita, enquanto o centroavante Igor Thiago ganhou a vaga que vinha sendo projetada para Matheus Cunha. Douglas Santos é o dono da lateral-esquerda, já que havia uma dúvida quanto a titularidade de Alex Sandro.

O time de Carlo Ancelotti para a partida contra o Marrocos terá: Alisson; Ibanez, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr. Raphinha e Igor Thiago.

Do outro lado, Mohamed Ouahbi manda a campo um time com: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Ounahi, Díaz, Bouaddi e Saibari.

E Neymar?

Neymar ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Ainda assim, sem condições de jogo, o atacante vai para o banco de reservas.

Segundo o próprio Ancelotti, a expectativa é que o jogador seja reintegrado ao grupo na próxima semana por mais que não tenha condições de participar da segunda partida. A partida contra o Haiti será na próxima sexta-feira, na Philadelphia.