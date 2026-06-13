Nenhum dos 58 jogadores convocados por Carlo Ancelotti ao longo deste ano de trabalho foi tão falado quanto Neymar. Curiosamente, o camisa 10 não participou de nenhuma das 12 partidas em que o treinador esteve à frente do banco de reservas da seleção brasileira. Antes da estreia deste sábado, 13, contra o Marrocos, pelo Grupo C da Copa do Mundo, Ancelotti foi novamente perguntado sobre Neymar.

Diferentemente de outras vezes, Ancelotti falou abertamente e deu até prazo para a volta de Neymar. O jogador sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e, desde quando foi convocado, faz tratamento intensivo para atuar ainda na primeira fase do Mundial.

Quando Neymar volta

“O Neymar está trabalhando forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupera e se reintegre na próxima semana. Quando convocamos o Neymar, sabíamos da sua qualidade técnica indiscutível e o quanto ele é importante para o grupo. Não só por sua experiência, mas também pelo exemplo que pode representar para os jovens”, disse Ancelotti.

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De acordo com o cronograma passado por Ancelotti, Neymar pode ter condições de enfrentar o Haiti, na sexta-feira, em partida que será realizada na Philadelphia. A tendência mais provável, no entanto, é que o jogador tenha condições de atuar ao menos alguns minutos na partida diante da Escócia, na quarta-feira seguinte, em Miami.

Ancelotti estreou à frente da seleção brasileira em junho do ano passado. De lá pra cá, somou sete vitórias, dois empates e três derrotas.