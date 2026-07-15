A Copa do Mundo de 2026 está chegando ao fim e, novamente, sem a seleção brasileira, que foi eliminada nas oitavas de final diante da Noruega. Em entrevista ao programa Posse de Bola, do Uol, Walter Casagrande Júnior, ex-jogador e atual comentarista, comparou o Brasil com as semifinalistas do torneio.
“É mais chocante olhar esses times que estão disputando semifinal e que vão para a final e ver o Brasil bem distante, não é com posse de bola ou sem posse de bola, distante de qualidade. Distante de cultura. Não é só a bola. Não é só ficar com a bola ou não ficar com a bola. É uma escola perdida”, disse Casagrande ao Uol.
O comentário aconteceu após a vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira, 14, pela semifinal da Copa. Com isso, os espanhóis garantiram vaga na final e aguardam o vencedor do duelo entre Argentina e Inglaterra. A partida acontece nesta quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília).
Recentemente, também no programa Posse de Bola, o ex-jogador da seleção brasileira falou sobre a equipe comandada por Carlo Ancelotti que disputou a Copa de 2026.
“[…] Eu acho que o Ancelotti foi uma decepção, assim como a seleção brasileira foi decepcionante. Todo mundo foi decepcionante lá. Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção, ele tem um time de TikTok, ele não tem um time de jogador de futebol, ele tem um time de influenciadores. Vê se essas quatro seleções que chegaram na semifinal têm jogadores que vivem no TikTok e ensaiam dancinhas para comemorar gol”, disparou Casagrande ao Uol.