A semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra desta quarta-feira, 15, terá a probição da entrada de torcedores com qualquer alusão à Guerra das Malvinas, de 1982. Mensagens provocativas, incluindo bandeiras, que façam referência ao conflito serão vetadas no Mercedes-Benz Stadium, segundo o ge.

De acordo com a apuração, Alejandra Montoliva, ministra de Segurança da Argentina, disse que conversou com os representantes da Fifa para organizar o esquema de segurança. Os argentinos acessam o estádio pelo portão 3 enquanto os ingleses entram pelo portão 4.

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Apesar das entradas em locais distintos, os ingressos não impedem que as torcidas estejam juntas. Por conta disso, a partida contará com 1.600 agentes privados e reforço policial, conforme apurado pelo portal.

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“Enquanto Atlanta se prepara para sediar a próxima semifinal da Copa do Mundo FIFA e recebe um número crescente de moradores e visitantes, o Departamento de Polícia de Atlanta reforçou sua postura de segurança pública em toda a cidade. Pessoal e recursos adicionais já estão mobilizados e continuarão sendo estrategicamente alocados dentro e ao redor dos locais dos eventos, distritos de entretenimento e outras áreas de grande circulação, para ajudar a garantir uma experiência segura e agradável para todos. Essas medidas proativas foram desenhadas para proteger o público, coibir atividades criminosas e garantir que moradores e visitantes possam desfrutar com segurança deste evento histórico”, escreveu a Polícia de Atlanta, conforme registrado pelo portal.

Guerra das Malvinas

O conflito de 1982 aconteceu por conta da disputa de soberania das Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland para os ingleses. Sob comando do Reino Unido de 1833, a Argentina passou a reivindicar o controle do arquipélago. No confronto, mais de 600 soldados argentinos morreram, enquanto mais de 200 britânicos foram mortos.

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