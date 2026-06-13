O distrito é East Rutherford, o Estado é Nova Jersey, mas quem leva a fama é a cidade de Nova York. A confusão fez a Fifa, inclusive, mudar a ordem do letreiro no MetLife Stadium para partida deste sábado, 13, na partida entre Brasil e Marrocos, pelo Grupo C da Copa do Mundo.

Anteriormente, o letreiro mostrava “Nós Somos Nova York Nova Jersey”. Após uma onda de protestos, o letreiro mudou para “Nós Somos Nova Jersey Nova York”.

A mudança pode parecer pouca, mas ganhou um significado maior diante das manifestações recentes, em muito empenhada pela própria governadora Mikie Sherrill, em um braço de ferro com a Fifa por conta dos alto custo de transporte.

O MetLife Stadium, que teve o seu naming right encoberto para a Copa, foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para 82.500 pessoas. Neste Mundial, receberá oito partida: Brasil x Marrocos, França x Senegal, Noruega x Senegal, Equador x Alemanha, Panamá x Inglaterra, um jogo da segunda fase, oitavas de final e a grande final.

O estádio é a casa do New York Giants e do New York Jets, ambos da NFL, a principal liga de futebol americano.