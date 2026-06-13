O Brasil experimentará neste sábado, 13, às 19h (de Brasília). contra o Marrocos, um cenário diferente do que está acostumado, sobretudo, em aberturas de Copas. A partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, escancara que o tempo passou mesmo para a seleção pentacampeã mundial, que não é amplamente favorita contra a adversária de estreia do Grupo C.

As medições de favoritismo são complexas e não levam em conta apenas o momento de cada equipe. O Brasil ainda assim estaria na pior já que foi eliminado nas quartas de final enquanto o Marrocos chegou às semifinais — ambos perderam as suas últimas partidas para a Croácia.

O que diz o ranking da Fifa

O ranking da Fifa mostra o Brasil na sexta (1765,86 pontos), com Marrocos na sétima colocação (1755,10). Para efeito de comparação, a atual campeã mundial e líder Argentina está muito à frente dessas duas equipes (1877,27). Como se não bastasse, Marrocos ainda ficou com o título da Copa Africana de Nações após um caos em campo e até acusação de corrupção fora dele.

Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Magrebe, pregou o conhecido discurso de respeitar o adversário ainda que tenha endurecido o tom quando perguntado se seu time teria medo do Brasil:

“Respeitamos imensamente o Brasil, mas sabemos como jogar e acredito que isso vá fazer a diferença. Nosso elenco sabe o valor das coisas e esse é só o primeiro jogo. Acho que os brasileiros não estão com medo assim como não temos medo deles”, disse Ouahbi.

“Para uma partida como essa, não acredito em favoritismo. Ainda mais em Copa do Mundo. Tenho confiança que vamos obter um bom resultado”, completou Hakimi, de forte relação com o Brasil.

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As respostas chegaram em Vini Jr., sucessor na ordem das entrevistas oficiais organizadas pela Fifa. Quando perguntado sobre a diferença técnica, o atacante reconheceu o bom momento dos adversários.

“O Marrocos melhorou muito nos últimos anos. Todo mundo que planeja bem os jogos, pode se sair bem. Eles também têm ótimos jogadores”, disse Vini Jr, que acredita estar em seu melhor momento física e tecnicamente. “Para quem quer ser campeão, não importa quem ganhou a última final, a Eurocopa, a Copa América… Estamos aqui para mudar a história e fazer uma excelente competição.”

Retrospecto do Brasil em estreias

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, se mostrou otimista com o elenco e previu uma boa estreia, sem ligar para os númeors. Os elogios ao adversário também não puderem faltar.

“O Marrocos é uma equipe muito bem organizada e temos que fazer um jogo completo na defesa, no meio e no ataque. No futebol moderno, não existe equipe pequena e Marrocos é uma grande equipe”, disse Ancelotti.

A última vez que o Brasil perdeu uma partida de abertura de Copa do Mundo foi há 92 anos. Ao todo, foram 17 vitórias, três empates e duas derrotas. Os algozes foram a Iugoslávia (2 a 1) em 1930 e a Espanha (3 a 1) quatro anos mais tarde.