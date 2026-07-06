Carlo Ancelotti já tinha sentido um pouco da ira da torcida, e da imprensa brasileira, em uma decepcionante estreia de Copa do Mundo, quando ficou evidente que o hexacampeonato estaria mais longe. No último domingo, 5, no MetLife Stadium, na eliminação para a Noruega, a coisa foi ainda pior. O treinador se deu conta dos números ruins ao longo do período e até deixou escapar onde estaria a culpa pela fracassada campanha do Brasil.

Em que o cenário político conturbado em que o Ancelotti assumiu a seleção brasileira, os números ficaram aquém do esperado. O italiano chegou em maio do ano passado, depois que a seleção brasileira já tinha passado por Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Além disso, a presidência da CBF havia sido trocada de Ednaldo Rodrigues para Samir Xaud.

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O treinador então terminou esta Copa do Mundo com 17 jogos disputados, dez vitórias, três empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 64,7%. Mais do que isso, os questionamentos para o futuro também não são poucos.

Ancelotti, no entanto, já tem contrato renovado com a CBF. Ainda antes da Copa do Mundo, o italiano acertou que ficará até 2030 na seleção. Ele será apenas o quarto técnico — junto com Mário Jorge Lobo Zagallo (1970 e 1974), Telê Santana (1982 e 1986) e Tite (2018 e 2022) — a dirigir o país em duas Copas do Mundo consecutivas.

Números de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira

17 jogos

10 vitórias

3 empates

4 derrotas

64,7% de aproveitamento

58 jogadores convocados

Culpa pela eliminação da seleção brasileira

O treinador deixou no ar de quem seria a culpa pela eliminação precoce da seleção brasileira — a pior desde as oitavas de final na Itália, em 1990, diante da Argentina de Maradona e Caniggia. Diferentemente do que poderia se esperar, Ancelotti não apontou para dirigentes ou jogadores, mas para um setor completo.

“Temos que pensar. É bastante evidente que no meio campo acho que tem que sair jogadores de nível. Temos jovens no futebol brasileiro que podem estar na seleção no futuro”, disse Ancelotti.

Dos 58 jogadores convocados ao longo desse um ano de preparação para a Copa do Mundo, apenas 14 atuam no meio-campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson (Atalanta); Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo) foram os escolhidos, sendo que Éderson entrou no lugar do lateral Wesley (Roma), cortado; André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Jean Lucas (Bahia), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) ficaram pelo caminho na concorrência pelas 26 vagas finais.

O meio-campo considerado titular terá inteiro mais de 30 anos na próxima Copa do Mundo. Daí a necessidade de mudança vista por Ancelotti: Bruno Guimarães estará com 32 anos, Casemiro com 38 e Lucas Paquetá com 32.

“Agora temos que administrar a tristeza. Amanhã [nesta segunda], começamos a pensar no que pode ser o futuro dessa seleção que já tem um grupo bastante sólido de jovens e de veteranos que podem continuar e de novos jogadores que podem entrar”, concluiu o treinador.

Vini Jr. lamenta eliminação do Brasil contra Noruega - Alexandre Battibugli/Placar Neymar se estranhando com Ørjan Nyland, goleiro da Noruega, durante eliminação do Brasil (Alexandre Battibugli/PLACAR) Erling Haaland, da Noruega, foi o carrasco do Brasil na Copa de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Vinicius Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Marquinhos, capitão da seleção brasileira na Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/marquinhosm5) Artilheiro, Haaland conduziu a festa dos noruegueses após a vitória - Olga Fedorova/EFE Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images) Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE Veja também Ponte Preta comemora título da Série C com invasão de campo Relembre Brasil 1 x 2 Noruega pela Copa de 1998

Eliminações da seleção brasileira

A queda nas oitavas de final da Copa do Mundo amplia para 28 anos o jejum de títulos da seleção brasileira. O período é maior que o intervalo de 24 anos do tri para o tetracampeonato, entre 1970 e 1994. Da primeira Copa do Mundo à conquista do título em 1958, foram também 28 anos, mas os Mundiais de 1942 e de 1946 não aconteceram devido à Segunda Guerra Mundial.

2026 – oitavas de final – Noruega

2022 – quartas de final – Croácia

2018 – quartas de final – Bélgica

2014 – quartas de final – Alemanha

2010 – quartas de final – Holanda

2006 – quartas de final – França

2002 – pentacampeã – Alemanha

1998 – vice – França

1994 – tetracampeã – Itália

1990 – oitavas de final – Argentina

1986 – quartas de final – França

1982 – segunda fase – Itália

1978 – segunda fase – Argentina

1974 – segunda fase – Holanda

1970 – tricampeã – Itália

1966 – primeira fase – Portugal

1962 – bicampeã – Tchecoslováquia

1958 – campeã – Suécia

1954 – quartas – Hungria

1950 – vice – Uruguai

1938 – semifinal – Itália

1934 – oitavas – Espanha

1930 – primeira fase – Iugoslávia

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