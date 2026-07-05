O Brasil que buscava o hexacampeonato terminou com a sexta eliminação consecutiva em Copas do Mundo. É o pior jejum do time hoje dirigido por Carlo Ancelotti, que sem protagonistas caiu nas oitavas de final para a Noruega, neste domingo, 5, no MetLife Stadium.

A seleção brasileira foi eliminada nas últimas cinco quartas de final antes da derrota agora nas oitavas contra Noruega. Os europeus, inclusive, têm formado a maldição contra o time verde e amarelo, sendo exatamente a sexta eliminação nesse período.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O desempenho do Brasil, na melhor das hipóteses, será a nona colocação. A seleção não era eliminada nessa fase desde a Copa do Mundo de 1990, diante da Argentina de Maradona e Caniggia. Essa foi a terceira vez que o país ficou fora dos oito melhores do torneio.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O maior jejum de títulos do Brasil passa a ser de 30 anos, superando o período entre 1970 e 1994 e 2002 e 2026.

Participações do Brasil em Copas

2026 – oitavas de final – Noruega

2022 – quartas de final – Croácia

2018 – quartas de final – Bélgica

2014 – quartas de final – Alemanha

2010 – quartas de final – Holanda

2006 – quartas de final – França

2002 – pentacampeão – Alemanha

1998 – vice – França

1994 – tetracampeão – Itália

1990 – oitavas de final – Argentina

1986 – quartas de final – França

1982 – segunda fase – Itália

1978 – segunda fase – Argentina

1974 – segunda fase – Holanda

1970 – tricampeão – Itália

1966 – primeira fase – Portugal

1962 – bicampeão – Tchecoslováquia

1958 – campeão – Suécia

1954 – quartas – Hungria

1950 – vice – Uruguai

1938 – semifinal – Itália

1934 – oitavas – Espanha

1930 – primeira fase – Iugoslávia

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google