O Brasil que buscava o hexacampeonato terminou com a sexta eliminação consecutiva em Copas do Mundo. É o pior jejum do time hoje dirigido por Carlo Ancelotti, que sem protagonistas caiu nas oitavas de final para a Noruega, neste domingo, 5, no MetLife Stadium.
A seleção brasileira foi eliminada nas últimas cinco quartas de final antes da derrota agora nas oitavas contra Noruega. Os europeus, inclusive, têm formado a maldição contra o time verde e amarelo, sendo exatamente a sexta eliminação nesse período.
O desempenho do Brasil, na melhor das hipóteses, será a nona colocação. A seleção não era eliminada nessa fase desde a Copa do Mundo de 1990, diante da Argentina de Maradona e Caniggia. Essa foi a terceira vez que o país ficou fora dos oito melhores do torneio.
O maior jejum de títulos do Brasil passa a ser de 30 anos, superando o período entre 1970 e 1994 e 2002 e 2026.
Participações do Brasil em Copas
2026 – oitavas de final – Noruega
2022 – quartas de final – Croácia
2018 – quartas de final – Bélgica
2014 – quartas de final – Alemanha
2010 – quartas de final – Holanda
2006 – quartas de final – França
2002 – pentacampeão – Alemanha
1998 – vice – França
1994 – tetracampeão – Itália
1990 – oitavas de final – Argentina
1986 – quartas de final – França
1982 – segunda fase – Itália
1978 – segunda fase – Argentina
1974 – segunda fase – Holanda
1970 – tricampeão – Itália
1966 – primeira fase – Portugal
1962 – bicampeão – Tchecoslováquia
1958 – campeão – Suécia
1954 – quartas – Hungria
1950 – vice – Uruguai
1938 – semifinal – Itália
1934 – oitavas – Espanha
1930 – primeira fase – Iugoslávia