O lateral-direito Juan Cáceres foi o principal marcador de Mbappé, na vitória francesa sobre a seleção do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Um duelo que rendeu provocações de ambos os lados.

Em uma delas, segundo o camisa 4 revelou ao canal de notícias argentino Agarrá La Pala, o craque francês fez uma pergunta inusitada a ele: “Ele me disse: Quer me dar um beijo? E eu disse: Se é assim, sim quero.”

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Críticas de Mbappé

Em entrevista pós-jogo, Kylian Mbappé não economizou nas críticas ao estilo de jogo paraguaio: “A gente sabia que tipo de jogo teríamos, mas acho que fizemos bem no dia de hoje, por todo o jeito que jogamos. Mostramos que sabemos jogar contra uma equipe defensiva. Se tivermos que colocar a mão na merda, vamos colocar a mão na merda. Eles não quiseram jogar, nós mostramos o futebol que sabíamos e que éramos melhores.”

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Na mesma entrevista à publicação acima, Cáceres disse ter escutado a declaração do francês, mas reforçou: “Colegas seus (jornalistas) me disseram que ele disse que foi uma partida suja. Só fizemos a nossa parte.”

Fogo cruzado à parte, com o gol de pênalti contra o Paraguai, Mbappé igualou Lionel Messi na artilharia das Copas, com 20 gols anotados.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google