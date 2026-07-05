O goleiro Orlando Gill não deixou quieto as acusações de Mbappé sobre o Paraguai ter jogado sujo contra a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Ainda em campo, em entrevista pós-jogo o craque dos Bleus chegou a diser que “se tivermos que colocar a mão na merda, vamos colocar a mão na merda”, sobre a suposta recusa dos sul-americanos em jogar futebol.

No entanto, para Gill, trata-se de um diferençan de estilos: “Não acho que estejam acostumados a esse jogo. Na América do Sul estamos acostumados a isso”, explicou o arqueiro na zona mista pós-jogo. “Hoje se notou que ele se complicou com isso. Não gostam dos choques, mas isso é futebol.”

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Kylian Mbappé decidiu França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) Mbappé fez o seu sétimo gol nesta Copa do Mundo - Alexandre Battibugli/PLACAR França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR) Veja também Robinho e Neymar: a parceria de ídolos do Santos em 2010 Zinedine Zidane, o genial carrasco do Brasil

Apesar de ter convertido o pênalti sofrido por Doué, Mbappé teve dificuldades e momentos de estresse com a forte marcação paraguaia. Quando conseguia se desvincilhar dos adversários, encontrava Gill em uma tarde inspiradíssima. O goleiro paraguaio, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida.

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Ao final do jogo, o camisa 10 francês desviou do cumprimento de Gill, que jogou a bola contra ele. “Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos”, desabafou Mbappé no pós-jogo.

Dificuldades à parte, o jogador do Real Madrid chegou aos 20 gols em Copas do Mundo, empatando com Lionel Messi.

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