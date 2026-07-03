Com o gol marcado na primeira etapa do duelo diante de Cabo Verde, pelos 16 avos de final da Copa de 2026, em Miami, nesta sexta-feira, 3, Lionel Messi ampliou para 20 tentos o seu recorde de gols em Mundiais e também se isolou no quesito nesta edição.

Messi agora tem 7 gols em 4 jogos na Copa 2026, à frente do francês Kylian Mbappé (6) e do norueguês Erling Haaland (5).

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Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Lionel Messi

    Argentina

    7
  2. 02

    Kylian Mbappé

    França

    6
  3. 03

    Erling Haaland

    Noruega

    5
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    5
  5. 05

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  6. 06

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  7. 07

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  8. 08

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4
  9. 09

    Brian Brobbey

    Holanda

    3
  10. 10

    Cody Gakpo

    Holanda

    3

Rodolfo Rodrigues
Rodolfo Rodrigues
@rodolfo1975
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Maiores artilheiros da Copa do Mundo (1930-2026): [20] - Messi 🇦🇷 (30 j) – 0,67 18 - Mbappé 🇫🇷 (19 j) – 0,95 16 - Klose 🇩🇪 (24 j) – 0,67 15 - Ronaldo 🇧🇷 (19 j) – 0,79 14 - Gerd Müller 🇩🇪 (13 j) – 1,08 13 - Fontaine 🇫🇷 (6 j) – 2,17 13 - Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (15 j) - 0,87 12 - Pelé 🇧🇷 (14 Show more

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