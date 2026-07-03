Com o gol marcado na primeira etapa do duelo diante de Cabo Verde, pelos 16 avos de final da Copa de 2026, em Miami, nesta sexta-feira, 3, Lionel Messi ampliou para 20 tentos o seu recorde de gols em Mundiais e também se isolou no quesito nesta edição.
Messi agora tem 7 gols em 4 jogos na Copa 2026, à frente do francês Kylian Mbappé (6) e do norueguês Erling Haaland (5).
Copa do Mundo 2026 Artilharia Lionel Messi Argentina Kylian Mbappé França Erling Haaland Noruega Harry Kane Inglaterra Ismaila Sarr Senegal Mikel Oyarzabal Espanha Ousmane Dembélé França Vinícius Júnior Brasil Brian Brobbey Holanda Cody Gakpo Holanda
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Lionel Messi
Argentina
Kylian Mbappé
França
Erling Haaland
Noruega
Harry Kane
Inglaterra
Ismaila Sarr
Senegal
Mikel Oyarzabal
Espanha
Ousmane Dembélé
França
Vinícius Júnior
Brasil
Brian Brobbey
Holanda
Cody Gakpo
Holanda