A Argentina precisou suar a camisa e controlar os nervos para confirmar seu favoritismo. Em um duelo dramático válido pelo mata-mata da Copa do Mundo 2026, a Albiceleste venceu Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, na noite desta sexta-feira, 3, no estádio Hard Rock, em Miami.

A partida foi marcada pela resiliência histórica dos estreantes africanos e pelo poder de decisão dos sul-americanos nos momentos de maior tensão. Cuti Romero marcou o gol salvador, enquanto Lionel Messi ampliou seus recordes e artilharia da competição, com 7 gols;

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Com a vitória suada e o apito final, a Argentina respirou aliviada e seguiu viva na busca pelo tetracampeonato. O resultado garante a classificação da equipe para as oitavas de final, fase em terá pela frente a seleção do Egito, que mais cedo eliminou a Austrália nos pênaltis.

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Já Cabo Verde despede-se de sua primeira Copa do Mundo de cabeça erguida, tendo feito história ao arrancar empates com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai, e lutar até o último segundo.

O peso do camisa 10 e o susto no tempo normal

O roteiro inicial parecia seguir a lógica esperada. Com domínio da posse de bola, a Argentina esbarrava em um forte sistema defensivo, até que, aos 29 minutos do primeiro tempo, a genialidade apareceu. Após lançamento de Lisandro Martínez, Lionel Messi dominou com maestria e bateu no alto para abrir o placar, anotando seu 20º gol na história dos Mundiais. No entanto, a vantagem não intimidou Cabo Verde. O goleiro Vozinha, um dos destaques da Copa, se transformou em um paredão, acumulando defesas espetaculares contra o próprio Messi e Enzo Fernández, mantendo sua equipe viva no jogo.

A recompensa pela valentia africana veio na segunda etapa. Aos 14 minutos, Ryan Mendes encontrou Deroy Duarte na área, que bateu rasteiro por entre as pernas de Dibu Martínez, empatando o confronto. A Argentina pressionou de forma avassaladora nos minutos finais, mas Vozinha, com voos plásticos e defesas de manchete, garantiu que a decisão fosse para o tempo extra.

Prorrogação alucinante e a salvação pelo alto

O tempo suplementar começou em ritmo frenético. Logo aos dois minutos, após desvio de Mac Allister em cobrança de escanteio, Lisandro Martínez fuzilou para recolocar a Argentina na frente. Mas Cabo Verde recusou-se a desistir. Aos 13 minutos, o lateral Sidny Cabral protagonizou o lance mais bonito da noite: cortou Molina e acertou um lindo chute colocado no ângulo de Dibu Martínez, decretando um novo empate e levando a torcida ao delírio.

Quando a disputa por pênaltis já assombrava os sul-americanos, a bola parada voltou a ser decisiva. Aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi cobrou escanteio com perfeição e o zagueiro Romero subiu mais que a defesa para testar firme, marcando o terceiro gol. Nos instantes finais, foi a vez de Dibu Martínez brilhar, espalmando uma falta perigosa de Sidny e abafando uma cabeçada de Benchimol para evitar um novo empate.

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