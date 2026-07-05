Gabriel Martinelli é a única novidade do técnico Carlo Ancelotti na escalação do Brasil, que enfrenta a Noruega às 17h deste domingo 5, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey. O atacante substitui Lucas Paquetá, que saiu lesionado do jogo contra o Japão.
Martinelli foi o autor do gol que decretou a classificação brasileira contra o Japão. Ele disputava a vaga com Danilo Santos, testado por Ancelotti na última quinta-feira, 2.
A esclação só foi anunciada ao elenco brasileiro, três horas antes do jogo. O time que vai a campo será o seguinte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.
Apesar de atacante, Martinelli deve atuar de forma mais recuada, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo centro.
O vencedor do confronto entre Brasil e Noruega enfrentará nas quartas de final México ou Inglaterra, que jogam às 21 de hoje, no estádio Azteca.