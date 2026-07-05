Neste domingo, 5, o Comitê Disciplinar da Fifa anunciou a suspensão do cartão vermelho aplicado pelo árbitro brasileiro Raphael Klaus a Folarin Balogun. O camisa 20 dos EUA havia sido expulso após pisão no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic, em partida válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Por meio de nota, a entidade máxima do futebol explicou que o cartão será suspenso por “período probatório de um ano” que, em caso de reincidência, a sanção é reativa.

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Leia a nota na íntegra:

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O Comitê Disciplinar da FIFA aplicou a seguinte sanção ao jogador da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026, no San Francisco Bay Area Stadium: Suspensão de uma partida por infração aos artigos 14 e 66 do Código Disciplinar da FIFA (FDC) Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão está suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante esse período, a suspensão será reativada e cumprida, sem prejuízo de qualquer sanção adicional que venha a ser aplicada pela nova infração.

Com a decisão, Balogun fica à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, nesta segunda, 6, às 21h, no Lumen Field, em Seattle.

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer, na sigla em inglês) comemorou a decisão por meio de nota: “Aceitamos a decisão do Comitê Disciplinar e estamos satisfeitos que Folarin Balogun esteja apto a competir amanhã. Toda a nossa atenção está voltada para o jogo das oitavas de final contra a Bélgica em Seattle, e contamos com o apoio contínuo de nossos incríveis torcedores.”

Segundo o jornal USA Today, a US Soccer acompanhou todo o processo de absolvição de Balogun junto ao comitê disciplinar. A publicação ainda lembra que medida semelhante foi utilizada para que Cristiano Ronaldo jogasse o iníco do Mundial de 2026, uma vez que ele estava suspenso após cotovelada durante jogo contra a Irlanda em 2025.

Questionada pelo USA Today sobre o motivo da revogação da punição ao jogador dos EUA, a entidade não se manisfestou até a publicação desta matéria.

Vale lembrar que o atacante nascido em Nova York, mas criado em Londres, é fundamental para as pretensões norte-americanas na Copa do Mundo de 2026. Ele já marcou três gols no torneio.

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