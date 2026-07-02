Os Estados Unidos mostraram resiliência para vencer a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na noite desta quarta-feira, 1º. Em duelo válido pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, a seleção americana superou a expulsão de seu principal atacante no segundo tempo para quebrar um tabu de cinco anos sem vitórias contra europeus e carimbar sua vaga nas oitavas de final.

Erro fatal e vantagem americana

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e domínio territorial dos donos da casa. A Bósnia tentava se fechar, contando com boas intervenções do goleiro Vasilj, que chegou a evitar um gol olímpico logo aos 12 minutos. No entanto, a insistência americana foi recompensada nos acréscimos. Aos 44 minutos, após jogada construída por Adams e Tillman, o zagueiro bósnio Muharemovic cometeu um erro crasso, dando a bola de presente para Balogun. O atacante não perdoou, rolou na saída do goleiro e marcou seu terceiro gol no torneio, abrindo o placar. O próprio Balogun quase ampliou logo depois, carimbando o travessão.

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Expulsão, tensão e a genialidade de Tillman

A etapa final trouxe um roteiro dramático. Logo aos 5 minutos, a Bósnia perdeu seu capitão, Dzeko, por lesão. O jogo parecia controlado pelos americanos até os 20 minutos, quando o árbitro brasileiro Raphael Claus, acionado pelo VAR, expulsou Balogun por um pisão no adversário. Com um a menos, os Estados Unidos recuaram e viram a Bósnia crescer na partida, rondando a área do goleiro Freese. Porém, quando a pressão adversária aumentava, a qualidade individual decidiu. Aos 36 minutos, Tillman cobrou uma falta com maestria por cima da barreira. A bola ainda tocou em Vasilj antes de morrer no canto direito, explodindo a torcida em Santa Clara e encaminhando a classificação.

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Defesa sólida e próximo desafio

Nos minutos finais, a Bósnia partiu para o desespero apostando em bolas aéreas e chutes de fora da área. Mahmic e Alajbegovic chegaram a assustar, finalizando muito perto da trave, mas a linha defensiva liderada por Ream e Richards se manteve impecável, afastando o perigo em todas as investidas. Com o apito final e a vitória por 2 a 0 garantida, os Estados Unidos avançam para as oitavas de final. O próximo adversário será a Bélgica, em Seattle, que se classificou após uma virada heroica na prorrogação contra o Senegal.

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