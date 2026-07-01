Os dois primeiros duelos da fase 16 avos de final desta quarta-feira, 1º, tiveram um roteiro semelhante, no qual seleções europeias sofreram, mas evitaram o passeio de duas zebras africanas. Primeiro, a Inglaterra saiu atrás, mas bateu a República Democrática do Congo por
. Depois, a Bélgica obteve uma virada espetacular sobre Senegal por 3 a 2, na prorrogação. 2 a 1, com dois gols de Harry Kane
Com isso, o número de seleções filiadas à Uefa ainda vivas no torneio se manteve em 10, enquanto as seleções africanas, que iniciaram esta fase com 9 representantes, tem apenas 4 ainda com chances de título. O Marrocos é a única africana garantida nas oitavas, depois de eliminar a Holanda.
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A América do Sul tem Brasil e Paraguai já garantidos nas oitavas, além da atual campeã Argentina, que encara Cabo Verde na fase 16 avos de final.
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Seleções classificadas por continente
América do Sul (Concacaf)
Brasil*
Paraguai*
Argentina
América do Norte (Concacaf)
Canadá*
México*
Estados Unidos
África (CAN)
Marrocos*
Argélia
Egito
Cabo Verde
Europa (Uefa)
França*
Noruega*
Inglaterra*
Bélfica*
Bósnia e Herzegovina
Espanha
Áustria
Croácia
Portugal
Suíça
Ásia AFC)
Austrália **
* Seleções já classificadas nas oitavas de final
** Apesar de estar geograficamente localizada na Oceania, a Austrália é filiada à federação asitática
Copa do Mundo 2026
Chaveamento
16-avos · 28/06 → 03/07 Oitavas de Final · 04/07 → 07/07 Quartas de Final · 09/07 → 11/07 Semifinal · 14/07 → 15/07 Disputa do 3º Lugar · 18/07 Final · 19/07 16-avos 🇨🇮 Costa do Marfim 🇳🇴 Noruega ✓ 🏴 Inglaterra ✓ 🇨🇩 RD Congo Oitavas 🇲🇽 México 🏴 Inglaterra
Use as setas ou deslize para mudar de fase · role dentro de cada uma
Lista Chave Gillette, Foxborough, Estados Unidos 29/06 às 17:30 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos 30/06 às 18:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos 28/06 às 16:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda BBVA, Monterrey, México 29/06 às 22:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda BMO Field, Toronto, Canadá 02/07 às 20:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos 02/07 às 16:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Levis, Santa Clara, Estados Unidos 01/07 às 21:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Lumen Field, Seattle, Estados Unidos 01/07 às 17:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda NRG, Houston, Estados Unidos 29/06 às 14:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos 30/06 às 14:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Azteca, Cidade do México, México 30/06 às 22:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos 01/07 às 13:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Hard Rock, Miami 03/07 às 19:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos 03/07 às 15:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda BC Place, Vancouver, Canadá 03/07 às 00:00 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos 03/07 às 22:30 (horário de Brasília) ☑ Adicionar à minha agenda
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