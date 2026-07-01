Os dois primeiros duelos da fase 16 avos de final desta quarta-feira, 1º, tiveram um roteiro semelhante, no qual seleções europeias sofreram, mas evitaram o passeio de duas zebras africanas. Primeiro, a Inglaterra saiu atrás, mas bateu a República Democrática do Congo por 2 a 1, com dois gols de Harry Kane. Depois, a Bélgica obteve uma virada espetacular sobre Senegal por 3 a 2, na prorrogação.

Com isso, o número de seleções filiadas à Uefa ainda vivas no torneio se manteve em 10, enquanto as seleções africanas, que iniciaram esta fase com 9 representantes, tem apenas 4 ainda com chances de título. O Marrocos é a única africana garantida nas oitavas, depois de eliminar a Holanda.

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A América do Sul tem Brasil e Paraguai já garantidos nas oitavas, além da atual campeã Argentina, que encara Cabo Verde na fase 16 avos de final.

Seleções classificadas por continente

América do Sul (Concacaf)

Brasil*
Paraguai*
Argentina

América do Norte (Concacaf)

Canadá*
México*
Estados Unidos

África (CAN)

Marrocos*
Argélia
Egito
Cabo Verde

Europa (Uefa)

França*
Noruega*
Inglaterra*
Bélfica*
Bósnia e Herzegovina
Espanha
Áustria
Croácia
Portugal
Suíça

Ásia AFC)
Austrália **

* Seleções já classificadas nas oitavas de final
** Apesar de estar geograficamente localizada na Oceania, a Austrália é filiada à federação asitática

Copa do Mundo 2026

Chaveamento

16-avos

28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 17:30 (horário de Brasília)
Alemanha
1 x 1
Paraguai
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 18:00 (horário de Brasília)
França
3 x 0
Suécia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 16:00 (horário de Brasília)
África do Sul
0 x 1
Canadá
BBVA, Monterrey, México29/06 às 22:00 (horário de Brasília)
Holanda
1 x 1
Marrocos
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 20:00 (horário de Brasília)
Portugal
- x -
Croácia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Espanha
- x -
Áustria
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
- x -
Bósnia
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Bélgica
3 x 2
Senegal
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 14:00 (horário de Brasília)
Brasil
2 x 1
Japão
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 14:00 (horário de Brasília)
Costa do Marfim
1 x 2
Noruega
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 22:00 (horário de Brasília)
México
2 x 0
Equador
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Inglaterra
2 x 1
RD Congo
Hard Rock, Miami03/07 às 19:00 (horário de Brasília)
Argentina
- x -
Cabo Verde
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 15:00 (horário de Brasília)
Austrália
- x -
Egito
BC Place, Vancouver, Canadá03/07 às 00:00 (horário de Brasília)
Suíça
- x -
Argélia
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 22:30 (horário de Brasília)
Colômbia
- x -
Gana

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