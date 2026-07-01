A possibilidade de uma das maiores zebras da Copa do Mundo pode render uma comemoração inédita para os torcedores em São Paulo. Nesta sexta-feira, 3, o Bar Filial, na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo (SP), promove uma ação especial para o confronto entre Cabo Verde e Argentina.

Caso a seleção africana, do goleiro Vozinha, elimine os atuais campeões mundiais e avance na competição, os clientes pagarão apenas 10% do valor consumido.

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A promoção é válida para as mesas abertas até as 16h30, com limite de desconto de R$200 por pessoa. A iniciativa aposta no caráter imprevisível da Copa do Mundo e transforma uma possível surpresa esportiva em uma experiência exclusiva para o público.

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“Queremos que cada jogo tenha uma atmosfera própria. A Copa é imprevisível e essa promoção traduz exatamente esse espírito. Se Cabo Verde surpreender o mundo, quem estiver no Filial também vai comemorar de um jeito inesquecível”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa responsável pela gestão do espaço.

Além da ação para Cabo Verde x Argentina, o bar preparou uma programação para acompanhar toda a Copa do Mundo. Nos jogos da Seleção Brasileira, a principal atração é o Boteco do Chula, projeto comandado pelo ex-atacante Aloísio Chulapa, que recebe convidados especiais para assistir às partidas ao lado dos torcedores.

Entre os nomes confirmados estão os ex-jogadores Dinei, Junior e Chicão. A programação possui início duas horas antes do apito inicial e seguirá até uma hora após o encerramento das partidas, com sorteios de camisas, transmissões ao vivo diretamente do bar e apresentações musicais.

Nos demais jogos da Copa, o Filial continuará promovendo ativações inspiradas nos principais confrontos do torneio. Além da promoção para Cabo Verde x Argentina, os clientes poderão aproveitar chope em dobro durante todas as partidas que não envolverem a Seleção Brasileira.

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