O atacante Ismael Saibari, que vem sendo um dos principais destaques de Marrocos nesta Copa do Mundo, foi anunciado como o novo reforço do Bayern de Munique, nesta quinta-feira, 1. O jogador foi contratado junto ao PSV e assinou um contrato até 2031 com o clube da Baviera.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação girou em torno de 55 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões). Saibari vinha de uma ótima temporada na Holanda, com 19 gols e 9 assistências, e manteve o bom nível na Copa do Mundo. O atacante de 25 marcou três vezes, uma delas contra o Brasil, e empatou com En-Nesyri como o maior atilheiro da seleção em Copas.
O marroquino usará a camisa 34 no clube, um número com grande significado para ele. A numeração é uma homenagem a Abdelhak Nouri, jovem atleta da base do Ajax que sofreu, em 2017, um ataque cardíaco durante um amistoso contra o Werder Bremen. Nouri ficou em coma por três anos e ainda depende da ajuda de outros para se mover.
Saibari foi o cobrador do pênalti decisivo que classificou Marrocos para as oitavas de final, eliminando a Holanda. Agora a seleção africana enfrenta o Canadá, no próximo sábado, 4, às 14h (de Brasília), em Houston.