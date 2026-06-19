O lateral Achraf Hakimi, do PSG e capitão da seleção de Marrocos, enfrentará julgamento na França por uma acusação de estupro. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira, 19, pelo Tribunal de Apelação de Versalhes, conforme registrado pela AFP. O anúncio ocorre em meio à participação de Hakimi na Copa do Mundo de 2026.

Detalhes da Acusação de Estupro

As acusações contra Hakimi datam de fevereiro de 2023, quando uma mulher de 24 anos denunciou ter sido estuprada na residência do jogador, em um subúrbio de Paris. Segundo a apuração, a mulher conheceu o atleta em janeiro de 2023 por meio do Instagram e foi até a casa dele em um veículo solicitado pelo próprio jogador. Ela afirmou que Hakimi a beijou e a tocou sem consentimento antes do suposto estupro.

Posicionamento de Hakimi e da Defesa

Hakimi nega veementemente as acusações, sustentando que a relação foi consensual. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador falou sobre a situação.

“Escolhi me calar por anos. Pensei que permanecer digno, ser paciente e confiar na justiça permitiria que as decisões corretas fossem tomadas. Hoje, uma história que não é a minha é contada em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, tenho a sensação de ter me tornado um alvo fácil. Espero por este julgamento desde o primeiro dia. E agora o espero com impaciência. Finalmente, poderei falar”, escreveu Hakimi.

Próximos Passos e Impacto na Copa

A advogada que representa a denunciante, Rachel-Flore Pardo, declarou que a decisão judicial traz “alívio e esperança” para sua cliente. A data exata para o início do julgamento, no entanto, ainda não foi divulgada pelas autoridades francesas.

Enquanto aguarda o desdobramento legal, Hakimi segue com a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, tendo participado do empate em 1 a 1 contra a seleção brasileira na estreia e se preparando para a partida contra a seleção da Escócia que acontece nesta sexta-feira, 19, às 19h (de Brasília).