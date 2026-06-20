Neste sábado, 20, a Holanda encantou alguns e assutou outros ao golear a seleção sueca por 5 a 1, no Estádio de Houston, nos EUA. Com isso, a possibilidade de se classificar em primeiro no Grupo F da Copa do Mundo é hoje uma realidade para o técnico Ronald Koeman.

Questionado durante a coletiva de imprensa pós-jogo sobre qual adversário ele prefere enfrentar na próxima fase, entre Brasil e Marrocos, o holandês foi categórico: “Não prefiro nada.”

Para Koeman, o empate entre amabas as seleções na estreia do torneio revela a força delas: “Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro.”

O holandês ainda lembrou que, antes de tudo, a equipe comandada por ele precisa ganhar o próximo jogo e realmente assegurar a primeira posição no grupo. “Veremos o que acontece e quem será nosso oponente”, concluiu.

Copa de 2026, 16 avos de final

Os jogos da próxima fase da Copa do Mundo da América do Norte colocará os primeiros e segundos colocados dos grupos de Brasil (C) e Holanda (F) frente a frente.

Com os resultados de momento, os holandeses enfrentariam a seleção marroquina, que ocupa a segunda colocação do grupo C.