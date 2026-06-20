A goleada da Holanda por 5 a 1 diante da Suécia neste sábado, 20, no NRG Stadium, em Houston, provocou reflexos imediatos na Copa do Mundo. Se a equipe dirigida pelo ex-zagueiro Ronald Koeman levantava questionamentos depois do empate contra o Japão, na estreia, agora sobra em elogios por uma letalidade provada desde os primeiros minutos da partida.

Possível adversário no caminho da seleção brasileira, o Carrossel Holandês saiu da água para o vinho e deixou muitos brasileiros temerosos por um possível encontro na próxima fase.

“Se a seleção brasileira pegar a Holanda num eventual cruzamento, TAMO FRITO [sic]”, analisou o ex-jogador Robert no Twitter, antigo X.

O receio não é à toa. Afinal, os holandeses inauguraram o marcador já aos 5 minutos da primeira etapa, com Brian Brobbey — que voltaria a marcar aos 17.

Segundo estatísticas do site Sofascore, só nos primeiros 45 minutos foram cinco finalizações para um aproveitamento de dois gols, e exatos 249 passes trocados. Das duas grandes chances criadas, ambas terminaram em bola na rede.

Koeman encontrou boas soluções para o ataque. Com Memphis fora de suas condições ideais, o técnico apostou em Brobbey, nome pouco conhecido até então. O centroavante marcou duas vezes, mas, principalmente, foi fundamental para abrir espaços para Cody Gakpo, pela esquerda, fazer sua melhor atuação recente com a camisa laranja.

No segundo tempo, mesmo com as cinco substituições regulamentares realizadas, o time continuou efetivo até o apito final – Gakpo, duas vezes, e Summerville fecharam o placar elástico. Vale lembrar que os suecos haviam estreado na Copa de 2026 com uma goleada pelo mesmo placar, 5 a 1 na Tunísia.

O receio do torcedor brasileiro vem da possibilidade da seleção de Ancelotti avançar de fase na segunda colocação, já que a Holanda encerra o Grupo F como favorita contra os tunisianos e o Brasil terá um jogo mais complicado contra a Escócia – enquanto, na mesma chave, Marrocos encara o frágil Haiti.

“Tô achando que a Holanda vai chegar na final, hein? Do jeito que está jogando, é bom abrir o olho”, disse o torcedor Caio Lincoln.

Os últimos dois confrontos em Copas contra a Laranja Mecânica não foram favoráveis à Amarelinha.

Na Copa da África do Sul, em 2010, após encerrar o primeiro tempo na frente, com gol de Robinho, a seleção levou a virada no segundo, com doblete de Wesley Sneijder. Já na Copa seguinte, na disputa de terceiro lugar, um Brasil destruído pelo 7 a 1 contra a Alemanha dias antes, levou 3 a 0 do holandedes em Brasília.