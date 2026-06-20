A Holanda não tomou conhecimento da Suécia e aplicou uma sonora goleada por 5 a 1 na tarde deste sábado, 20, no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Com atuações de gala de Brian Brobbey e Cody Gakpo, autores de dois gols cada, a Laranja Mecânica dominou as ações desde o apito inicial, assumindo a liderança isolada do Grupo F e deixando um forte recado para os futuros adversários na competição.

Início avassalador define o rumo

Impondo um ritmo frenético e aproveitando os espaços, a seleção holandesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após boa jogada de Gakpo pela esquerda, Brian Brobbey antecipou a marcação e mandou para as redes.

A Suécia tentou responder imediatamente com Gyokeres, mas parou em grande defesa do goleiro Verbruggen. A eficiência cirúrgica holandesa voltou a aparecer aos 16 minutos: Dumfries cruzou rasteiro da direita e Brobbey, com um leve desvio, ampliou a vantagem, deixando os suecos atordoados em campo.

O susto antes do intervalo e o golpe de misericórdia

Apesar do domínio absoluto, a Holanda sofreu um susto nos acréscimos da primeira etapa. Lagerbielke chegou a marcar de cabeça para a Suécia após cobrança de falta, mas o VAR anulou o lance por impedimento, mantendo o 2 a 0.

O alívio holandês se transformou em ímpeto logo na volta do vestiário. Aos três minutos do segundo tempo, Dumfries serviu Cody Gakpo, que não perdoou na pequena área. Cinco minutos depois, o próprio camisa 11 fez bela jogada individual, driblou a zaga e bateu no cantinho, transformando a vitória em goleada.

Reação tímida e o tiro de misericórdia

Com o placar elástico, a Holanda diminuiu o ritmo, permitindo uma breve reação sueca. Aos 13 minutos da etapa final, Isak deu um passe magistral para Anthony Elanga descontar na saída de Verbruggen. A Suécia até tentou pressionar, exigindo mais defesas do arqueiro holandês em finalizações perigosas de Isak, mas a tarde era mesmo laranja. Aos 43 minutos, Memphis Depay encontrou Crysencio Summerville, que bateu forte no canto direito para selar o 5 a 1 definitivo.

Com o resultado maiúsculo, a Holanda chega aos quatro pontos e assume a ponta do Grupo F, encaminhando sua classificação. A Suécia permanece com três pontos, na segunda colocação. O desfecho do grupo interessa diretamente à Seleção Brasileira, que está de olho na chave e poderá cruzar com um dos classificados na próxima fase do Mundial.