A seleção argentina escolheu não disputar as Copas do Mundo de 1938, na França, e de 1950, no Brasil, em retaliação a decisões institucionais da Fifa e a crises diplomáticas no continente sul-americano. Durante o período em que possuía uma das gerações mais talentosas de sua história esportiva, a Associação do Futebol Argentino (AFA) optou pelo isolacionismo e se recusou a entrar em campo.

As raízes diplomáticas do rompimento antes do mundial da França

Após sediar o primeiro torneio em 1930, no Uruguai, e o segundo em 1934, na Itália, existia um entendimento informal entre as confederações de que a sede da Copa do Mundo alternaria entre a América do Sul e a Europa a cada ciclo. Com essa premissa, a Argentina apresentou sua candidatura oficial para organizar e receber o torneio de 1938.

O cenário desmoronou quando o então presidente da Fifa, o francês Jules Rimet, manobrou os votos nos bastidores para que a competição ocorresse em seu país natal. A decisão gerou revolta imediata em Buenos Aires.

Em protesto contra a quebra do acordo de rodízio continental, a Argentina oficializou o boicote à competição e se desfiliou temporariamente das atividades da federação internacional. O movimento foi acompanhado por diversas seleções americanas, como o Uruguai, os Estados Unidos e a Colômbia. Apenas Brasil e Cuba furaram o boicote e viajaram à Europa para disputar a taça.

A greve sindical e a ruptura com o Brasil no ciclo de 1950

A recusa em participar da Copa do Mundo de 1950, a primeira realizada após a Segunda Guerra Mundial, misturou problemas de política externa a uma profunda crise profissional interna. Em 1946, as relações oficiais entre a AFA e a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) foram cortadas após uma partida final de um torneio sul-americano em Buenos Aires terminar em briga. O episódio fez com que os argentinos rejeitassem qualquer envio de delegação ao Brasil.

Paralelamente, o futebol local enfrentava um colapso em seu modelo de negócios. Em 1948, o sindicato de jogadores de futebol da Argentina organizou uma greve geral reivindicando o pagamento de salários atrasados e o passe livre de contratos amarrados aos clubes. Sem acordo, o país observou um êxodo de seus principais craques para a Colômbia. Sem o elenco principal e sustentando o orgulho institucional diante do país rival, a Argentina confirmou a ausência em 1950.

As exigências estruturais e o desmanche do elenco principal

A debandada de jogadores ocorrida a partir de 1948 esvaziou os clubes de Buenos Aires. Atletas que dominavam as estatísticas ofensivas nos anos 1940, como Alfredo Di Stéfano e Adolfo Pedernera, foram contratados por equipes colombianas. Naquele momento, o campeonato da Colômbia operava como uma liga independente, rompida com a Fifa, o que permitia o pagamento de salários altíssimos e impedia a aplicação de regras internacionais de transferência.