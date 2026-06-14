A Austrália provou que posse de bola não ganha jogo. Na madrugada deste domingo, 14, a seleção australiana foi cirúrgica para vencer a Turquia por 2 a 0, no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, os australianos suportaram o domínio inicial do adversário e construíram o placar com belos gols de Irankunda e Metcalfe, garantindo um início perfeito no torneio.

Com o resultado, a Austrália soma seus primeiros três pontos e divide a liderança do Grupo D com os Estados Unidos, que golearam o Paraguai por 4 a 1 na abertura da chave.

Domínio turco e o castigo australiano

O roteiro dos primeiros minutos desenhou uma Turquia dona das ações ofensivas. Empurrada por uma torcida barulhenta que vaiava cada toque na bola do adversário, a seleção europeia ditou o ritmo e rondou a área com Arda Guler e Baris Yilmaz. No entanto, o volume de jogo esbarrou na falta de pontaria e em um meio-campo truncado.

A ineficiência turca cobrou seu preço aos 27 minutos. Em uma transição rápida, Irankunda dominou pela ponta esquerda, avançou com liberdade e finalizou com precisão para abrir o placar, mudando completamente a dinâmica do confronto. O jogador de 20 anos, que nasceu em um campo de refugiados na Tanzânia, tornou-se o mais jovem a balançar as redes pelos Socceroos num Mundial.

Milagre de Beach e controle do jogo

A resposta turca quase veio de imediato, mas esbarrou no grande herói defensivo da Austrália. Aos 29 minutos, Bardakci teve a chance clara do empate, mas o goleiro Beach operou um verdadeiro milagre, fazendo uma defesa enorme que manteve a vantagem no placar. O lance foi um balde de água fria na Turquia, que sentiu o golpe e viu a Austrália passar a valorizar a posse de bola, esfriando o ímpeto adversário até o intervalo, mesmo com os apelos frustrados de Guler por um pênalti nos acréscimos.

Golpe de misericórdia

Na etapa final, a Turquia tentou retomar a pressão, mas a Austrália já estava confortável em sua proposta reativa. A solidez defensiva permitiu que os australianos aguardassem o momento exato para dar o golpe de misericórdia. Aos 29 minutos do segundo tempo (74′), Metcalfe encontrou o caminho das redes, selando o 2 a 0 e liquidando a fatura em Vancouver.