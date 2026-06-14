A Austrália marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2026 em grande estilo: Nestory Irankunda aplicou um drible da vaca pra se livrar da zaga da Turquia e finalizou bonito no cantinho, na madrugada deste domingo, 14, em Vancouver, no Canadá, no triunfo por 2 a 0 válido pelo Grupo D.

Aos 20 anos, o ponta-direita se tornou o jogador mais jovem a marcar pelos Socceroos em uma Copa do Mundo, coroando uma trajetória pessoal e profissional emocionante.

De refugiado de guerra à jovem promessa

O atacante Nestory Irankunda nasceu em um campo de refugiados na Tanzânia, filho de um casal de burundeses que fugiram da guerra civil de seu país.

Chegou à Austrália com sua família em 2006, quando tinha apenas três meses de idade e construiu uma vida na Oceania, crescendo nas cidades de Perth e depois Adelaide. Aos 8 anos, foi observado por olheiros de um time de subúrbio local que o convidaram para começar no futebol de base.

A paixão pela bola rendeu uma amizade com outro refugiado na escola: Mohamed Touré. Também atacante, também refugiado, Touré é filho de liberianos e nasceu na Guiné. Atualmente, os dois integram o elenco dos Socceroos, como é apelidada a seleção australiana, na Copa do Mundo. Awer Mabil, veterano do plantel que disputou o Mundial de 2022, também tem origens ligadas a campos de refugiados.

Com 15 anos, Irankunda assinou seu primeiro contrato profissional com o Adelaide United, da A-League, a liga Australiana de futebol. Com o suporte do clube e dos torcedores, Nestory foi se desenvolvendo gradualmente até figurar entre os melhores prospectos jovens de sua geração. Em 2022, se tornou o segundo homem mais jovem a marcar no campeonato australiano. Em 2024, o segundo mais jovem a marcar um hat-trick no campeonato australiano.

No mesmo ano, foi negociado junto ao Bayern de Munique em uma transferência que quebrou os recordes do futebol da Oceania. Irankunda não teve oportunidades no gigante bávaro, primeiro sendo utilizado pela equipe sub-20 e posteriormente, emprestado ao Grasshopper da Suíça.

No ano passado, assinou um contrato de 5 anos com o Watford, clube inglês tradicional que atualmente compete na EFL Championship (a segunda divisão da Inglaterra), onde retomou tempo de jogo e segue aprimorando seus talentos.

Pela Seleção da Austrália, Irankunda têm mostrado um futebol ainda melhor do que o apresentado por clubes. Com o time Sub-17 dos Socceroos, foram 7 jogos e 11 gols. No time principal da Austrália, tem 6 gols marcados em 16 partidas, incluindo uma pintura em sua estreia em Mundiais.