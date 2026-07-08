A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta terça-feira, 7, os oito classificados às quartas de final. A Europa domina a fase com seis representantes: as seleções de Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Noruega e Suíça.
Completam a lista a Argentina, única sul-americana ainda viva após vencer o Egito por 3 a 2, e Marrocos, que venceu o Canadá nas oitavas e segue como o único time africano na disputa pelo título.
As eliminações de Brasil, Colômbia e Paraguai nas oitavas reduziram a presença sul-americana a apenas uma seleção pela primeira vez desde a edição de 2002. Já a Ásia, a Concacaf e a Oceania não têm mais representantes no torneio.
Os confrontos das quartas de final serão disputados entre quinta-feira, 9, e sábado, 11:
- Quinta-feira (9/7), às 17h – França x Marrocos
- Sexta-feira (10/7), às 16h – Espanha x Bélgica
- Sábado (11/7), às 18h – Noruega x Inglaterra
- Sábado (11/7), às 22h – Argentina x Suíça
No chaveamento, França ou Marrocos enfrentarão Espanha ou Bélgica por uma vaga na final. Do outro lado, Noruega ou Inglaterra terão pela frente Argentina ou Suíça na semifinal.
A decisão da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho, em Nova Iorque-Nova Jérsei.