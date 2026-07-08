A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta terça-feira, 7, os oito classificados às quartas de final. A Europa domina a fase com seis representantes: as seleções de Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Noruega e Suíça.

Completam a lista a Argentina, única sul-americana ainda viva após vencer o Egito por 3 a 2, e Marrocos, que venceu o Canadá nas oitavas e segue como o único time africano na disputa pelo título.

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As eliminações de Brasil, Colômbia e Paraguai nas oitavas reduziram a presença sul-americana a apenas uma seleção pela primeira vez desde a edição de 2002. Já a Ásia, a Concacaf e a Oceania não têm mais representantes no torneio.

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Os confrontos das quartas de final serão disputados entre quinta-feira, 9, e sábado, 11:

Quinta-feira (9/7), às 17h – França x Marrocos

– França x Marrocos Sexta-feira (10/7), às 16h – Espanha x Bélgica

– Espanha x Bélgica Sábado (11/7), às 18h – Noruega x Inglaterra

– Noruega x Inglaterra Sábado (11/7), às 22h – Argentina x Suíça

No chaveamento, França ou Marrocos enfrentarão Espanha ou Bélgica por uma vaga na final. Do outro lado, Noruega ou Inglaterra terão pela frente Argentina ou Suíça na semifinal.

A decisão da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho, em Nova Iorque-Nova Jérsei.

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