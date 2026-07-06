O adeus de Cristiano Ronaldo às Copas do Mundo chegou. Com a eliminação da seleção de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o artilheiro português encerrou sua trajetória pela seleção. Defendendo a seleção portuguesa desde agosto de 2003, foram quase 23 anos de carreira por Portugal, conquistando os títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2018-19 e de 2024-25.
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo deve se despedir do futebol de seleções com 233 jogos por Portugal, 145 gols marcados e 37 assistências. Na véspera do clássico ibérico, CR7 confirmou que este seria seu último Mundial. “É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo”, afirmou. A Espanha venceu por 1 a 0, com gol de Mikel Merino, aos 46 minutos do segundo tempo.
Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
- 27 partidas
- 11 gols
- 2 assistências
- Melhor participação: 4º lugar em 2006
Em Copas do Mundo, o atacante português acumula as seguintes estatísticas: 27 partidas disputadas, 11 gols e 2 assistências. Ele se tornou, nesta Copa do Mundo, o jogador mais velho a disputar uma partida de mata-mata e o mais velho a marcar dois gols em um jogo.
CR7 disputou seis edições de Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Sua melhor campanha com a seleção das quinas foi sua primeira, na Copa sediada pela Alemanha, quando a seleção portuguesa de Felipão terminou em quarto lugar.
Na ocasião, Cristiano Ronaldo tinha apenas 21 anos de idade e marcou um gol, de pênalti, na fase de grupos. A partida mais marcante é o embate contra a mesma Espanha, na fase de grupos de 2018, quando o atacante marcou um hat-trick, em Sochi, na Rússia.
Copa do Mundo 2026 Artilharia Erling Haaland Noruega Kylian Mbappé França Lionel Messi Argentina Harry Kane Inglaterra Ismaila Sarr Senegal Jude Bellingham Inglaterra Julián Quiñones México Mikel Oyarzabal Espanha Ousmane Dembélé França Vinícius Júnior Brasil
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Erling Haaland
Noruega
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França
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Inglaterra
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Jude Bellingham
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