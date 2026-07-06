O adeus de Cristiano Ronaldo às Copas do Mundo chegou. Com a eliminação da seleção de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o artilheiro português encerrou sua trajetória pela seleção. Defendendo a seleção portuguesa desde agosto de 2003, foram quase 23 anos de carreira por Portugal, conquistando os títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2018-19 e de 2024-25.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo deve se despedir do futebol de seleções com 233 jogos por Portugal, 145 gols marcados e 37 assistências. Na véspera do clássico ibérico, CR7 confirmou que este seria seu último Mundial. “É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo”, afirmou. A Espanha venceu por 1 a 0, com gol de Mikel Merino, aos 46 minutos do segundo tempo.

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Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

  • 27 partidas
  • 11 gols
  • 2 assistências
  • Melhor participação: 4º lugar em 2006

Em Copas do Mundo, o atacante português acumula as seguintes estatísticas: 27 partidas disputadas, 11 gols e 2 assistências. Ele se tornou, nesta Copa do Mundo, o jogador mais velho a disputar uma partida de mata-mata e o mais velho a marcar dois gols em um jogo.

CR7 disputou seis edições de Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Sua melhor campanha com a seleção das quinas foi sua primeira, na Copa sediada pela Alemanha, quando a seleção portuguesa de Felipão terminou em quarto lugar.

Na ocasião, Cristiano Ronaldo tinha apenas 21 anos de idade e marcou um gol, de pênalti, na fase de grupos. A partida mais marcante é o embate contra a mesma Espanha, na fase de grupos de 2018, quando o atacante marcou um hat-trick, em Sochi, na Rússia.

Cristiano Ronaldo fez três gols diante da Espanha em 2018 – Getty Images

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  2. 02

    Kylian Mbappé

    França

    7
  3. 03

    Lionel Messi

    Argentina

    7
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    6
  5. 05

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  6. 06

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    4
  7. 07

    Julián Quiñones

    México

    4
  8. 08

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  9. 09

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  10. 10

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

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