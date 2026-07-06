O clássico ibérico pelas oitavas de final da Copa do Mundo foi decidido no apagar das luzes. Nesta segunda-feira (06), no AT&T Stadium, em Arlington, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, graças a um gol heroico de Mikel Merino já nos acréscimos do segundo tempo. O resultado dramático coloca a Roja na próxima fase do torneio e manda a seleção lusa de volta para casa.

Equilíbrio e chances desperdiçadas

O duelo começou com a tensão característica de um jogo eliminatório. A Espanha tentou impor seu tradicional controle de posse de bola, enquanto Portugal buscava transições rápidas. As melhores oportunidades da primeira etapa pararam nas mãos dos goleiros ou na falta de pontaria. Oyarzabal perdeu uma chance clara logo aos 8 minutos, e o goleiro português Diogo Costa brilhou ao fazer uma defesa dupla espetacular aos 17, parando Lamine Yamal e Baena. Do lado luso, o grito de gol ficou preso na garganta aos 40 minutos, quando Nuno Mendes carimbou o travessão de Unai Simón após cobrança de escanteio.

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O dedo do técnico e o golpe fatal

Na volta do intervalo, o panorama de equilíbrio se manteve. O jogo tornou-se mais físico e truncado, com ambas as equipes demonstrando cansaço e medo de errar. Foi então que as substituições espanholas mudaram a história da partida. Aos 46 minutos da etapa final, quando a prorrogação já parecia inevitável, Ferran Torres, que havia saído do banco, encontrou um passe magistral da intermediária. Mikel Merino, outro reserva acionado no segundo tempo, apareceu livre nas costas da defesa e tocou na saída de Diogo Costa para marcar seu primeiro gol em Copas e explodir a torcida espanhola.

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Pressão final e próximos passos

Nos minutos derradeiros, Portugal se lançou desesperadamente ao ataque em busca do empate. A equipe lusa teve duas chances de ouro em jogadas aéreas, mas Bernardo Silva cabeceou por cima e João Neves mandou para fora, selando a eliminação. Com a classificação garantida, a Espanha agora avança para as quartas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, em duelo marcado para a próxima sexta-feira, em Los Angeles.

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