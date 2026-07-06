O que sempre faço, no entanto, é respeitar essas decisões e a autonomia dos órgãos que as proferem. Se gostamos ou não pessoalmente de uma decisão, isso é irrelevante. O respeito às instituições independentes e ao Estado de Direito é o que protege a integridade de nossas competições e a credibilidade da FIFA em todos os momentos”.

Trump critica Raphael Claus: ‘Suspeito’

O presidente Donald Trump confirmou que pediu a suspensão do cartão vermelho de Balogun à Infantino, mas disse que não teve influência direta na decisão.

“Tudo o que fiz foi pedir uma revisão, porque não achei que fosse falta. Eu não disse à Fifa o que fazer. O comitê tomou a decisão certa. É injusto excluir um dos melhores jogadores dos EUA”, afirmou.

O mandatário também criticou a atuação de Raphael Claus no lance, dizendo que o árbitro é “suspeito”.

“Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele… Eu não quero dizer isso, porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito, como se eu pudesse te mostrar o histórico. Ele fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar, sabe? Até pessoas do outro lado”, completou.

CBF sai em defesa de Claus

Em nota enviada ao ge, a CBF defendeu Claus das acusações de Trump, afirmando que o árbitro é “reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade”.

Nota da CBF

“Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.

Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita.

A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais”.

Protestos da Bélgica

Os protestos da Bélgica com relação à decisão começaram com ironias do técnico Rudi Garcia em entrevista coletiva: “Eu não sabia que na Copa do Mundo o dia 5 de julho é na verdade o 1º de abril. É brincadeira de 1º de abril”.

A federação de futebol do país também se posicionou repudiando a anulação do cartão do atacante americano, se dizendo estar “atônita” com a decisão.

Comunicado da federação belga

”RBFA está atônita com a decisão da FIFA de declarar elegível o jogador americano suspenso Folarin Balogun para jogar na partida EUA–Bélgica de segunda-feira, 6 de julho, às 17h00 (horário de Seattle). A FIFA baseia sua decisão no artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Essa disposição estipula que a Comissão de Disciplina da FIFA pode decidir suspender a execução de uma sanção disciplinar anteriormente imposta. No entanto, o artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA prevê claramente que um cartão vermelho (expulsão) acarreta automaticamente uma suspensão para o jogo seguinte da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores pronunciados durante esta Copa do Mundo FIFA.

Além disso, independentemente do que precede, essa decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo FIFA 2026, conforme previsto no artigo 10.5: « Se um jogador ou um oficial de equipe for expulso devido a um cartão vermelho direto ou indireto (segundo aviso), ele será automaticamente suspenso do jogo seguinte de sua equipe. Além disso, sanções adicionais podem ser impostas. » O caráter automático de tal suspensão também foi reafirmado explicitamente na Circular n.º 16 da Copa do Mundo FIFA 2026, que foi distribuída a todas as associações membros participantes em 12 de maio de 2026. A mesma regra é repetida em cada Reunião de Coordenação dos Jogos da Copa do Mundo FIFA 2026 antes de cada partida e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo FIFA 2026.

Para salvaguardar os direitos legítimos de todas as equipes participantes e proteger os princípios fundamentais do fair-play em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo FIFA quanto nas edições futuras do torneio, a RBFA examina todas as opções potenciais.”

Fifa nega recurso da Bélgica

A menos de 24 horas do início do confronto com os Estados Unidos, a Bélgica tentou recorrer a decisão da Fifa. No entanto, a entidade máxima do futebol negou o recurso da federação belga, que disse não ter recebido uma justificativa pela decisão.

Nota oficial da Bélgica

A Real Associação Belga de Futebol (RBFA) recebeu a decisão do Comitê de Apelação da FIFA, assinada por seu membro, Sr. Salman Al-Ansari, que declara o caso da RBFA inadmissível e confirma a decisão anterior que permitiu a participação do jogador dos Estados Unidos, Folarin Balogun.

Até o momento, a RBFA ainda não recebeu nenhuma justificativa para essa decisão, nem as informações que vem solicitando desde o início do processo, ou seja, uma cópia da decisão e da justificativa que declara o jogador elegível, bem como o relatório do árbitro. Isso constitui uma violação dos regulamentos da FIFA.

A RBFA informou à Federação de Futebol dos Estados Unidos que contesta a elegibilidade do jogador, caso ele conste na lista de convocados do árbitro.