O experiente goleiro Yassine Bono acredita que a seleção de Marrocos já pode sonhar com um inédito título de Copa do Mundo. Principal nome da seleção africana ao lado do lateral-direito Achraf Hakimi, Bono também exaltou a evolução do futebol no continente, citando a surpreendente campanha de Cabo Verde, eliminada pela Argentina nos mata-matas.

“A ideia sempre é ir crescendo. Falando do futebol africano: eu acredito que, daqui para frente, as equipes africanas enfrentarão essa competição com mais sonhos, com mais confiança. E essa é a ideia, não é? Depois, se vai ser possível conseguir ou não, isso já é outra coisa, mas eu acredito que a partir do sonho, a partir da confiança, a partir do ‘sim, é possível’, nós crescemos nesse sentido”, iniciou dizendo.

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“A África é um continente com muito talento e merece, com o tempo, estar no melhor nível do futebol. Quero dar os parabéns a Cabo Verde, porque eles nos dão orgulho. Eles fizeram uma Copa do Mundo muito boa. O Egito está indo muito bem também. Acho que todas as equipes da África este ano estão fazendo um trabalho muito bom e nos dão muito orgulho”, completou.

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Semifinalista na Copa do Mundo de 2022 — e apontado por muitos, na época, como a “zebra” do torneio —, o time africano prova, quatro anos depois, não ser uma mera obra do acaso. Muito pelo contrário.

Diante dos coanfitriões canadenses, mesmo pressionados na maior parte do primeiro tempo, bastou uma oportunidade para saltar a frente do placar. Depois, em um contra-ataque, marcou o segundo gol. Ainda houve tempo para o terceiro.

Marrocos ainda não perdeu na competição — acumula empates contra o Brasil, na fase de grupos, e Holanda, nos 16 avos de final, além de vitórias contra Escócia, Haiti e Canadá — e ostenta números assombrosos. Em 2026, a equipe segue invicta, com oito vitórias e cinco empates. No ano anterior, sofreu apenas um revés (para o Quênia, fora de casa) em 26 jogos disputados.

Dos dez representantes africanos no torneio, quase todos se classificaram à fase de 16 avos. Só a Túnisia, derrotada em todas as três partidas, que não conseguiu seguir adiante. Destes, Marrocos e Egito chegaram até as oitavas de final.

Os marroquinos já deram um passo além, chegando nas quarta, enquanto os egípcios enfrentam os argentinos nesta terça-feira, 7, em Atlanta.

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