O experiente goleiro Yassine Bono acredita que a seleção de Marrocos já pode sonhar com um inédito título de Copa do Mundo. Principal nome da seleção africana ao lado do lateral-direito Achraf Hakimi, Bono também exaltou a evolução do futebol no continente, citando a surpreendente campanha de Cabo Verde, eliminada pela Argentina nos mata-matas.

“A ideia sempre é ir crescendo. Falando do futebol africano: eu acredito que, daqui para frente, as equipes africanas enfrentarão essa competição com mais sonhos, com mais confiança. E essa é a ideia, não é? Depois, se vai ser possível conseguir ou não, isso já é outra coisa, mas eu acredito que a partir do sonho, a partir da confiança, a partir do ‘sim, é possível’, nós crescemos nesse sentido”, iniciou dizendo.

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“A África é um continente com muito talento e merece, com o tempo, estar no melhor nível do futebol. Quero dar os parabéns a Cabo Verde, porque eles nos dão orgulho. Eles fizeram uma Copa do Mundo muito boa. O Egito está indo muito bem também. Acho que todas as equipes da África este ano estão fazendo um trabalho muito bom e nos dão muito orgulho”, completou.

Semifinalista na Copa do Mundo de 2022 — e apontado por muitos, na época, como a “zebra” do torneio —, o time africano prova, quatro anos depois, não ser uma mera obra do acaso. Muito pelo contrário.

Azzedine Ounahi marcou dois dos três gols marroquinos na partida diante do Canadá - Sam Wasson/EFE

Azzedine Ounahi marcou dois dos três gols marroquinos na partida diante do Canadá – Sam Wasson/EFE

Diante dos coanfitriões canadenses, mesmo pressionados na maior parte do primeiro tempo, bastou uma oportunidade para saltar a frente do placar. Depois, em um contra-ataque, marcou o segundo gol. Ainda houve tempo para o terceiro.

Marrocos ainda não perdeu na competição — acumula empates contra o Brasil, na fase de grupos, e Holanda, nos 16 avos de final, além de vitórias contra Escócia, Haiti e Canadá — e ostenta números assombrosos. Em 2026, a equipe segue invicta, com oito vitórias e cinco empates. No ano anterior, sofreu apenas um revés (para o Quênia, fora de casa) em 26 jogos disputados.

Dos dez representantes africanos no torneio, quase todos se classificaram à fase de 16 avos. Só a Túnisia, derrotada em todas as três partidas, que não conseguiu seguir adiante. Destes, Marrocos e Egito chegaram até as oitavas de final.

Os marroquinos já deram um passo além, chegando nas quarta, enquanto os egípcios enfrentam os argentinos nesta terça-feira, 7, em Atlanta.

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