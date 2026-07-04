Os últimos duelos da fase 16 avos de final desta sexta-feira, 3, garantiram mais duas seleções sul-americanas nas oitavas de final. No sufoco, e com mais um gol de Lionel Messi, a atual campeã Argentina bateu a sensação Cabo Verde por 3 a 2. Por fim, a Colômbia eliminou Gana em Kansas City com um triunfo por 1 a 0.

Com isso, o número de seleções filiadas à Conmebol classificadas às oitavas fechou em quatro, já que Brasil e Paraguai já haviam garantido vaga. Somando as equipes da Concacaf (Américas do Norte e Central), o número de seleções do continente americano chega a sete, já que os anfitriões Canadá, México e EUA também avançaram.

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Também tem sete participantes o continente europeu, enquanto as seleções africanas, que iniciaram esta fase com 9 representantes, tem apenas dois (Marrocos e Egito) ainda com chances de título. As seleções da Ásia e da Oceania já se despediram da primeira edição com 48 seleções.

Seleções classificadas por continente

América do Sul (Concacaf)

Brasil
Paraguai
Argentina
Colômbia

América do Norte (Concacaf)

Canadá
México
Estados Unidos

África (CAN)

Marrocos
Egito

Europa (Uefa)

França
Noruega
Inglaterra
Bélgica
Espanha
Portugal
Suíça

Martinelli e jogadores do Brasil comemoram a vitória sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Marquinhos comemora vitória do Brasil sobre o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Seleção brasileira durante execução do hino - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Bruno Guimarães durante o duelo contra o Japão - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Martinelli e Matheus Cunha comemoram a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Vinicius Júnior e jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão e classificação às oitavas da Copa de 2026 - Pier Giavelli / BPA
Gabriel Martinelli foi o herói da classificação do Brasil às oitavas diante do Japão em Houston (EFE/EPA/SAM WASSON)
HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
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Quem pega quem nas oitavas

As oitavas de final serão abertas no próximo sábado, 4, com Canadá x Marrocos e França x Paraguai. No domingo, 5, o Brasil encara a Noruega e o México recebe a Inglaterra no último jogo em solo mexicano do Mundial 2026. Confira todos os jogos e horários das oitavas de final.

Copa do Mundo 2026

Chaveamento

Oitavas de Final

04/07 → 07/07 · Fase 2 de 6 - 8 jogos
Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos04/07 às 18:00 (horário de Brasília)
Paraguai
- x -
França
NRG, Houston, Estados Unidos04/07 às 14:00 (horário de Brasília)
Canadá
- x -
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos06/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Portugal
- x -
Espanha
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos06/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
- x -
Bélgica
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos05/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Brasil
- x -
Noruega
Azteca, Cidade do México, México05/07 às 21:00 (horário de Brasília)
México
- x -
Inglaterra
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos07/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Argentina
- x -
Egito
BC Place, Vancouver, Canadá07/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Suíça
- x -
Colômbia

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