Com isso, o número de seleções filiadas à Conmebol classificadas às oitavas fechou em quatro, já que Brasil e Paraguai já haviam garantido vaga. Somando as equipes da Concacaf (Américas do Norte e Central), o número de seleções do continente americano chega a sete, já que os anfitriões Canadá, México e EUA também avançaram.
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Também tem sete participantes o continente europeu, enquanto as seleções africanas, que iniciaram esta fase com 9 representantes, tem apenas dois (Marrocos e Egito) ainda com chances de título. As seleções da Ásia e da Oceania já se despediram da primeira edição com 48 seleções.
Seleções classificadas por continente
América do Sul (Concacaf)
Brasil
Paraguai
Argentina
Colômbia
América do Norte (Concacaf)
Canadá
México
Estados Unidos
África (CAN)
Marrocos
Egito
Europa (Uefa)
França
Noruega
Inglaterra
Bélgica
Espanha
Portugal
Suíça
As oitavas de final serão abertas no próximo sábado, 4, com Canadá x Marrocos e França x Paraguai. No domingo, 5, o Brasil encara a Noruega e o México recebe a Inglaterra no último jogo em solo mexicano do Mundial 2026. Confira todos os jogos e horários das oitavas de final.
Copa do Mundo 2026
Chaveamento
16-avos · 28/06 → 03/07Oitavas de Final · 04/07 → 07/07Quartas de Final · 09/07 → 11/07Semifinal · 14/07 → 15/07Disputa do 3º Lugar · 18/07Final · 19/07
16-avos
Encerrado
🇩🇪Alemanha
🇵🇾Paraguai✓
Encerrado
🇫🇷França✓
🇸🇪Suécia
Encerrado
🇿🇦África do Sul
🇨🇦Canadá✓
Encerrado
🇳🇱Holanda
🇲🇦Marrocos✓
Encerrado
🇵🇹Portugal✓
🇭🇷Croácia
Encerrado
🇪🇸Espanha✓
🇦🇹Áustria
Encerrado
🇺🇸Estados Unidos✓
🇧🇦Bósnia
Encerrado
🇧🇪Bélgica✓
🇸🇳Senegal
Encerrado
🇧🇷Brasil✓
🇯🇵Japão
Encerrado
🇨🇮Costa do Marfim
🇳🇴Noruega✓
Encerrado
🇲🇽México✓
🇪🇨Equador
Encerrado
🏴Inglaterra✓
🇨🇩RD Congo
Encerrado
🇦🇷Argentina✓
🇨🇻Cabo Verde
Encerrado
🇦🇺Austrália
🇪🇬Egito✓
Encerrado
🇨🇭Suíça✓
🇩🇿Argélia
Encerrado
🇨🇴Colômbia✓
🇬🇭Gana
Oitavas
🇵🇾Paraguai
🇫🇷França
🇨🇦Canadá
🇲🇦Marrocos
🇵🇹Portugal
🇪🇸Espanha
🇺🇸Estados Unidos
🇧🇪Bélgica
🇧🇷Brasil
🇳🇴Noruega
🇲🇽México
🏴Inglaterra
🇦🇷Argentina
🇪🇬Egito
🇨🇭Suíça
🇨🇴Colômbia
Quartas
🇵🇾ou🇫🇷
🇨🇦ou🇲🇦
🇵🇹ou🇪🇸
🇺🇸ou🇧🇪
🇧🇷ou🇳🇴
🇲🇽ou🏴
🇦🇷ou🇪🇬
🇨🇭ou🇨🇴
Semifinais
A definir
A definir
A definir
A definir
Final
A definir
A definir
Campeão
A definir
3º Lugar
A definir
A definir
16-avos16/16
Encerrado
🇩🇪Alemanha
🇵🇾Paraguai✓
Encerrado
🇫🇷França✓
🇸🇪Suécia
Encerrado
🇿🇦África do Sul
🇨🇦Canadá✓
Encerrado
🇳🇱Holanda
🇲🇦Marrocos✓
Encerrado
🇵🇹Portugal✓
🇭🇷Croácia
Encerrado
🇪🇸Espanha✓
🇦🇹Áustria
Encerrado
🇺🇸Estados Unidos✓
🇧🇦Bósnia
Encerrado
🇧🇪Bélgica✓
🇸🇳Senegal
Encerrado
🇧🇷Brasil✓
🇯🇵Japão
Encerrado
🇨🇮Costa do Marfim
🇳🇴Noruega✓
Encerrado
🇲🇽México✓
🇪🇨Equador
Encerrado
🏴Inglaterra✓
🇨🇩RD Congo
Encerrado
🇦🇷Argentina✓
🇨🇻Cabo Verde
Encerrado
🇦🇺Austrália
🇪🇬Egito✓
Encerrado
🇨🇭Suíça✓
🇩🇿Argélia
Encerrado
🇨🇴Colômbia✓
🇬🇭Gana
Oitavas0/8
🇵🇾Paraguai
🇫🇷França
🇨🇦Canadá
🇲🇦Marrocos
🇵🇹Portugal
🇪🇸Espanha
🇺🇸Estados Unidos
🇧🇪Bélgica
🇧🇷Brasil
🇳🇴Noruega
🇲🇽México
🏴Inglaterra
🇦🇷Argentina
🇪🇬Egito
🇨🇭Suíça
🇨🇴Colômbia
Quartas0/4
🇵🇾ou🇫🇷
🇨🇦ou🇲🇦
🇵🇹ou🇪🇸
🇺🇸ou🇧🇪
🇧🇷ou🇳🇴
🇲🇽ou🏴
🇦🇷ou🇪🇬
🇨🇭ou🇨🇴
Semifinais0/2
A definir
A definir
A definir
A definir
Disputa do 3º Lugar0/1
A definir
A definir
Final0/1
A definir
A definir
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Oitavas de Final
04/07 → 07/07 · Fase 2 de 6 - 8 jogos
Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos04/07 às 18:00 (horário de Brasília)
🇵🇾
Paraguai
- x -
🇫🇷
França
NRG, Houston, Estados Unidos04/07 às 14:00 (horário de Brasília)
🇨🇦
Canadá
- x -
🇲🇦
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos06/07 às 16:00 (horário de Brasília)
🇵🇹
Portugal
- x -
🇪🇸
Espanha
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos06/07 às 21:00 (horário de Brasília)
🇺🇸
Estados Unidos
- x -
🇧🇪
Bélgica
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos05/07 às 17:00 (horário de Brasília)
🇧🇷
Brasil
- x -
🇳🇴
Noruega
Azteca, Cidade do México, México05/07 às 21:00 (horário de Brasília)
🇲🇽
México
- x -
🏴
Inglaterra
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos07/07 às 13:00 (horário de Brasília)
🇦🇷
Argentina
- x -
🇪🇬
Egito
BC Place, Vancouver, Canadá07/07 às 17:00 (horário de Brasília)
🇨🇭
Suíça
- x -
🇨🇴
Colômbia
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