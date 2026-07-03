Técnico da seleção do Canadá, o americano Jesse Marsch, 52, é apontado como um verdadeiro colecionador de memes nesta Copa do Mundo. O estilo falastrão do treinador, contudo, despertou ainda mais atenção nesta sexta-feira, 3, na véspera do jogo mais importante da história do país.

Marsch abusou do bom humor e utilizou de “psicologia reversa” com seus atletas para escancarar o favoritismo de Marrocos, chegando a avisar aos jogadores que adversário não possui pontos fracos. As equipes se enfrentam neste sábado, 4, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

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“Não se trata de manipulação da mídia, mas, sim, da realidade de onde estão os dois programas de futebol e do respeito que temos por Marrocos. Estamos animados, é aqui que queremos estar, mas sabemos que Marrocos desafiará cada coisa que fizermos em campo. É um time que tem, literalmente, zero pontos fracos”, iniciou dizendo.

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“Eu mesmo quando me sentei diante deles (jogadores do Canadá) e montei o plano de jogo, disse: ‘olhem, esse time não tem pontos fracos. Precisaremos ser bons nas coisas com as quais somos bons e ver se isso consegue fazer algum efeito contra um adversário como esse'”, completou.

Questionado logo em sequida se a resposta não seria uma tática para aliviar a pressão dos canadeneses e aumentá-la para os marroquinos, semifinalistas na última Copa do Mundo, Marsch sorriu e resumiu: “não (risos), é só a realidade da situação, não? Não temos medo e estamos animados, OK?”, afirmou.

Durante a entrevista, Marsch provocou por diversos momentos risadas nos presentes, como quando explicou que havia abandonado o habitual terno desde a última partida pelo fato de não ter tido tempo para ir a uma lavanderia: “só troquei o terno pelo jeans porque não tive tempo suficiente para levá-lo à lavanderia. Então, o ideal foi colocar algumas calças jeans na mala”.

Em uma outra pergunta, sobre o que os jogadores diriam no futuro ao olharem para trás, o treinador brincou com o jornalista: “olha, Josh, é a sua melhor pergunta até a qui. É a coisa mais legal que você já disse. Acho que vou para casa agora”.

Ao elogiar o empenho físico e a entrega dos atletas nos intensos treinos propostos, Marsch brincou sobre a fama de carrasco, prometendo “pagar as cervejas” para agradecê-los em caso de classificação: “Nós fizemos esses caras correrem até ficarem totalmente exaustos. Eu me odiaria se fosse um jogador com um técnico assim, mas eles se doam todos os dias. Eu serei aquele que vai pagar as cervejas e agradecê-los pela experiência”.

O Canadá chegou para a sua terceira participação em Copas tendo perdido apenas dois dos 17 jogos disputados desde 2025. O país jamais havia marcado um gol na competição, fato superado pelos quatro pontos somados na fase de grupos, que asseguraram a segunda colocação. Nos 16 avos de final, superou a África do Sul.

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Surpresa da Copa do Mundo de 2022, terminando na quarta colocação, Marrocos ainda não foi derrotado no torneio, tendo empatado por 1 a 1 com o Brasil na estreia, vencido a Escócia por 1 a 0 e o Haiti por 4 a 2 na fase de grupos. Nos mata-matas, superou os holandeses na prorogação depois de um empate por 1 a 1.