A Suíça confirmou seu favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Argélia por 2 a 0. Em partida disputada na madrugada desta sexta-feira (3), no estádio BC Place, em Vancouver, os europeus construíram o resultado com gols relâmpagos no início de cada tempo. Com uma atuação sólida na defesa e eficiência no ataque, a equipe suíça despachou os africanos sem grandes sustos.

Eficiência suíça e vantagem precoce

O roteiro do jogo foi desenhado logo nos primeiros minutos. A Argélia até tentou propor o jogo inicialmente, mas foi punida pela qualidade individual do adversário. Aos 10 minutos, Manzambi fez uma bela jogada pela meia esquerda, deixou o zagueiro Mandi para trás e cruzou na medida para Embolo abrir o placar. Após o gol, os suíços adotaram uma postura mais cautelosa, controlando o ritmo e frustrando as tentativas de criação de Mahrez e Aouar, que paravam na forte marcação europeia.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Golpe rápido e controle absoluto

Se a missão argelina já era difícil, tornou-se quase impossível logo no primeiro minuto da etapa final. Aos 47, Zakaria cruzou da direita, o defensor Belghali falhou ao tentar afastar e a bola sobrou limpa para Ndoye, que dominou e chutou no canto esquerdo para ampliar. O segundo gol abalou a Argélia, que passou a rodar a bola sem conseguir infiltrar na área defendida por Kobel.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Chances perdidas e classificação garantida

Com a vantagem confortável, a Suíça apenas administrou o relógio e ainda teve a chance de transformar a vitória em goleada. Aos 36 minutos da segunda etapa, Rieder recebeu cruzamento livre na pequena área, mas finalizou em cima do goleiro Luca Zidane, perdendo uma chance incrível. O apito final confirmou a eliminação da Argélia e a classificação da Suíça para as oitavas de final. Agora, a seleção europeia aguarda o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana para conhecer seu próximo adversário no torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google