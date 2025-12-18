A Copa Africana de Nações começa neste domingo, 21, com duelo entre Marrocos, país sede da competição e primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, e Comores, às 16h (de Brasília).

A competição contará com diversos nomes badalados do futebol europeu, que viajarão ao Marrocos para jogar pelas suas seleções, interrompendo a temporada em seus clubes. A final do torneio está marcada para o dia 18 de janeiro.

Favoritos e principais jogadores

Argélia

A Argélia voltou aos holofotes após se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Uma das seleções mais fortes e tradicionais da África, viveu anos difíceis no futebol, com quedas na fase de grupos das duas últimas Copas Africanas de Nações e sem disputar a Copa do Mundo de 2022.

Com um trabalho sólido do técnico Vladimir Petkovic, o talento de Riyad Mahrez e o bom momento de Mohamed Amoura, os argelinos surgem como um dos favoritos a vencer o campeonato.

Costa do Marfim

Atual campeã do torneio, a Costa do Marfim se classificou para o Mundial e não sofreu nenhum gol no caminho. Apesar de não ter a badalação de outras edições, é uma equipe pragmática e bem treinada por Emerse Faé, que surge como forte candidata ao título.

A liderança de Evan N’Dicka, da Roma, a qualidade de Sebastian Haller, do Utrecht, e o físico de Franck Kessié, do Al-Ahli, podem fazer a diferença na campanha dos marfinenses.