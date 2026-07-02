Apontado por críticos como um personagem por vezes teatral à beira do gramado – como quando reuniu os jogadores da seleção do Canadá dizendo que haviam se tornado “heróis nacionais” após a vitória por 1 a 0 contra a África do Sul, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo -, o técnico americano Jesse Marsch se autointitulou “um louco” por ter aceitado o cargo há dois anos.

A equipe, que faz uma histórica campanha em Mundiais, iniciou a preparação para o decisivo duelo contra Marrocos, que ocorre no sábado, 4, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

“Eu até comentava que era uma loucura aceitar o convite tendo como primeiros compromissos Holanda, França e Argentina. Pensei: ‘Sou um louco, o que meu empresário tinha na cabeça ao me sugerir este trabalho?’. No entanto, esse início difícil foi excelente para mostrar ao grupo o real padrão exigido no futebol de elite”, disse o treinador.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

“O Alphonso [Davies] (do Bayern de Munique já vivenciava isso na Europa, mas a maioria do elenco não, e certamente não como um conjunto. Conforme enfrentávamos essas grandes potências, eles sentiram na prática o que eu propunha nos treinos. Mesmo que não tenham assimilado tudo de imediato, entenderam a lógica da nossa metodologia”, completou.

Marsch assumiu o comando da seleção anfitriã em maio de 2024 às portas da disputa da Copa América. Depois de perder por 4 a 0 para os holandeses em um amistoso preparatório na estreia, surpreendeu o mundo um empate sem gols diante da França, em Bordeaux.

Ele ainda conseguiu impor uma rápida mudança de comportamento da equipe, que teve campanha elogiada na competição continental, só sendo eliminada na semifinal para a campeã Argentina.

“Com a excelente campanha na Copa América, o grupo se convenceu de que estávamos no caminho certo. Aquela experiência foi o divisor de águas para consolidar a nossa identidade”, apontou Marsch, que explicou ter aumentado a intensidade de cobranças e trabalhos:

“Quando assumi o cargo, muitos atletas, pelo que conheciam da minha carreira, alimentavam a expectativa de que o trabalho daria certo. Mas eu sempre brinco: quando você assume uma seleção sob forte cobrança externa, corresponder a isso é o maior desafio. Logo na chegada, estabeleci um nível alto de exigência, trouxe conceitos que considerava essenciais para o cenário internacional e elevei o sarrafo nos treinamentos diários”.

Já perto da estreia no Mundial, em maio, o treinador assinou uma extensão de contrato de quatro anos com o Canadá, válida até a Copa do Mundo de 2030. Curiosamente, após encerrar a carreira de jogador, o primeiro trabalho como treinador foi no próprio país: no Montreal Impact, em 2012. Posteriormente, passou pelo Red Bull Salzburg, onde conquistou quatro tíulos, e pelo RB Leipzig e Leeds United.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

“O tamanho do grupo de talentos é um grande fator, mas o surgimento dos times e das academias da MLS, somado ao desenvolvimento da CPL (Canadian Premier League), mudou o cenário. De repente, as crianças que jogam futebol passaram a ter, antes de tudo, uma plataforma de nível mais alto e o direito de sonhar com algo maior, graças às oportunidades que surgiram. É uma combinação de experiência e de mudança na mentalidade sobre o que é possível alcançar. É por isso que, quando chamei nossos jogadores de heróis, eu quis dizer que eles são heróis de verdade. Eles estão nos dando a oportunidade real de construir algo especial”, afirmou. O Canadá chegou para a sua terceira participação em Copas tendo perdido apenas dois dos 17 jogos disputados desde 2025. O país jamais havia marcado um gol na competição, fato superado pelos quatro pontos somados na fase de grupos, que asseguraram a segunda colocação.