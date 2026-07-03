A Royal Air Maroc, companhia aérea nacional de Marrocos, está operando 12 voos em caráter especial para Houston, no Texas. A iniciativa visa promover uma verdadeira “invasão” ao NRG Stadium em apoio à seleção do país para a decisiva partida contra o Canadá, em confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Desde a última quarta-feira, 1º, a companhia anunciou a iniciativa para levar cerca de 3.000 torcedores marroquinos já que há voo diretos do país para a cidade texana. As primeiras passagens começaram a ser vendidas por 1.066 dólares (R$ 5.535), enquanto últimas estão no valor de 1.298 dólares (R$ 6.740).

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Esta não é a primeira vez que a companhia aérea realiza uma promoção para fomentar o apoio ao país na disputa do Mundial.

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Antes do duelo contra a Holanda, pela fase de 16 avos de final, em Monterrey, no México, a mesma iniciativa foi realizada. Na ocasião, o time empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo a classificação nos pênaltis.

Vale destacar que Estados Unidos e Marrocos mantêm atualmente fortes relações diplomáticas, comerciais e uma parceria aérea no combate ao terrorismo. Pesa favoravelmente para a boa relação entre os países o fato de os marroquinos terem sido um dos primeiros a reconhecerem publicamente a independência americana, em 1786.

Quarta colocada na última Copa do Mundo do Catar, a seleção marroquina foi comparada a “um filme de terror sangrento” pelo técnico do Canadá, o americano Jesse Marsch.

Marrocos ainda não foi derrotado no torneio, tendo empatado por 1 a 1 com o Brasil na estreia, vencido a Escócia por 1 a 0 e o Haiti por 4 a 2 na fase de grupos. Nos mata-matas, superou os holandeses na prorogação depois de um empate por 1 a 1.

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