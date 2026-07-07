Lionel Messi segue vivo na disputa de sua sexta Copa do Mundo. O astro de 39 anos brilhou com o gol de empate na virada da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, na tarde desta terça-feira, 7, em Atlanta e, se emocionou após a partida.
Messi também desperdiçou um pênalti na primeira etapa, numa atuação que o fez ampliar recordes positivos e negativos. Artilheiro desta edição com oito gols e recordista na história das Copas com 21, ele segue na briga por seu segundo título mundial. Confira, abaixo, todos os recordes de Messi nas Copas.
Maiores artilheiros da Copa do Mundo (1930-2026):
[21] – Messi (31 jogos, Argentina) – 0,67
19 – Mbappé (19 jogos, França) – 1,00
16 – Klose (24 jogos, Alemanha) – 0,67
15 – Ronaldo (19 jogos, Brasil) – 0,79
14 – Gerd Müller (13 jogos, Alemanha) – 1,08
14 – Harry Kane (16 jogos, Inglaterra) – 0,88
13 – Fontaine (6 j, França) – 2,17
12 – Pelé (14 j, Brasil) – 0,86
11 – Klinsmann (17 jogos, Alemanha) – 0,65
11 – Kocsis (5 jogos, Hungria) – 2,20
11 – Cristiano Ronaldo (26 jogos, Portugal) – 0,42
10 – Helmut Rahn (10 jogos, Alemanha) – 1,00
10 – Gary Lineker (12 jogos, Inglaterra) – 0,83
10 – Batistuta (12 jogos, Argentina) – 0,83
10 – Teófilo Cubillas (13 jogos, Peru) – 0,77
10 – Thomas Müller (19 jogos, Alemanha) – 0,53
10 – Lato (20 jogos, Polônia) – 0,50
Mais jogos disputados em Copas do Mundo (1930-2026)
[31] – Lionel Messi (Argentina)
27 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
25 – Lotthar Matthäus (Alemanha)
24 – Miroslav Klose (Alemanha)
23 – Paolo Maldini (Itália)
23 – Manuel Neuer (Alemanha)
23 – Luka Modric (Croácia)
21 – Diego Maradona (Argentina)
21 – Wladyslaw Zmuda (Polônia)
21 – Uwe Seelrr (Alemanha)
21 – Ivan Perisic (Croácia)
20 – Cafu (Brasil)
20 – Bastian Schweisteiger (Alemanha)
20 – Philipp Lahm (Alemanha)
20 – Grzegorz Lato (Polônia)
20 – Javier Mascherano (Argentina)
20 – Hugo Lloris (França)
Mais jogos consecutivos marcando gol em Copas do Mundo (1930-2026):
[9] – Messi (Argentina) – 2022-2026
6 – Just Fontaine (França) – 1958
6 – Jairzinho (Brasil) – 1970
5 – Leônidas da Silva (Brasil) – 1934-1938
5 – Gyorgy Sarosi (Hungria) – 1934-1938
5 – Helmut Rahn (Alemanha) – 1954-1958
5 – Lajos Tichy (Hungria) – 1958-1962
5 – Eusebio (Portugal) – 1966
5 – Gerd Müller (Alemanha) – 1970
5 – Cubillas (Peru) – 1970-1978
5 – Careca (Brasil) – 1986-1990
5 – Schillaci (Itália) – 1990
5 – Stoitchkov (Bulgária) – 1994
5 – Rivaldo (Brasil) – 2002
5 – James Rodríguez (Colômbia) – 2014
Mais vitórias em Copas do Mundo (1930-2026):
[21] – Messi, Argentina (31 j)
17 – Klose, Alemanha (24 j)
16 – Cafu, Brasil (20 j)
15 – Overath, Alemanha (19 j)
15 – Ronaldo, Brasil (19 j)
15 – Lahm, Alemanha (20 j)
15 – Schweisteinger, Alemanha (20 j)
15 – Lothar Matthaus, Alemanha (25 j)
14 – Lúcio, Brasil (17 j)
14 – Beckenbauer, Alemanha (18 j)
14 – Giroud, França (18 j)
14 – Mertesacker, Alemanha (19 j)
14 – Griezmann, França (19 j)
14 – Lloris, França (20 j)
14 – Maldini, Itália (23 j)
Gols marcados em Copas do Mundo contra mais seleções (1930-2026):
[15] – Messi, Argentina
10 – Klinsmann, Alemanha
9 – Ronaldo, Brasil
9 – Klose, Alemanha
9 – Uwe Seeler, Alemanha
9 – Gerd Müller, Alemanha
8 – Pelé, Brasil
8 – Jairzinho, Brasil
Mais participações em gols na história das Copas do Mundo (1930-2026):
[30] – Lionel Messi, Argentina (21 gols e 9 assistências)
23 – Mbappé, França (19 gols e 4 assistências)
20 – Pelé, Brasil (12 gols e 8 assistências)
19 – Ronaldo, Brasil (15 gols e 4 assistências)
19 – Klose, Alemanha (16 gols e 3 assistências)
18 – Gerd Müller, Alemanha (14 gols e 4 assistências)
18 – Harry Kane, Inglaterra (14 gols e 4 assitências)
17 – Lato, Polônia (10 gols e 7 assistências)
16 – Maradona, Argentina (8 gols e 8 assitências)
16 – Thomas Müller, Alemanha (10 gols e 6 assistências)
Mais participacões em gols na Copa do Mundo de 2026:
[9] – Lionel Messi, Argentina (8 gols, 1 assistência)
9 – Mbappé, França (7 gols, 2 assistências)
7 – Haaland, Noruega (7 gols, 0 assistência)
7 – Harry Kane, Inglaterra (6 gols, 1 assistência)
6 – Dembélé, França (4 gols, 2 assistências)
5 – Deniz Undav, Alemanha (3 gols, 2 assistências)
5 – Oyarzabal, Espanha (4 gols, 1 assistência)
5 – Vinicius Junior, Brasil (4 gols, 1 assistência)
5 – Ismaila Sarr, Senegal (4 gols, 1 assistência)
5 – Johan Manzambi, Suíça (3 gols, 2 assistências)
5 – Olise, França (0 gol, 5 assistências)
Mais participações em Copas do Mundo (1930-2026):
[6] – Cristiano Ronaldo, Atacante (Portugal) – (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
[6] – Messi, Atacante (Argentina) – (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
[6] – Guillermo Ochoa, goleiro (México) – (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
Mais pênaltis perdidos na histórias da Copa do Mundo (1930-2026):
[4] – Lionel Messi, Argentina
2 – Asamoah Gyan, Gana
Jogadores que marcaram em 4 ou mais Copas do Mundo (1930-2026):
6 – Cristiano Ronaldo, Portugal
5 – Messi, Argentina
4 – Pelé, Brasil
4 – Neymar, Brasil
4 – Seeler, Alemanha
4 – Klose, Alemanha
4 – Perisic, Croácia
Mais gols em uma única edição de Copa do Mundo (1930-2026):
13 – Fontaine, França (1958)
11 – Kocsis, Hungria (1954)
10 – Gerd Muller, Alemanha (1970)
9 – Eusebio, Portugal (1966)
8 – Stabile, Argentina (1930)
8 – Ademir de Menezes, Brasil (1950)
8 – Ronaldo, Brasil (2002)
8 – Mbappé, França (2022)
[8] – Messi, Argentina (2026)
7 – Leônidas da Silva, Brasil (1938)
7 – Jairzinho, Brasil (1970)
7 – Lato, Polônia (1974)
7 – Messi, Argentina (2022)
7 – Mbappé, França (2026)
7 – Haaland, Noruega (2026)
Mais gols em mata-matas na Copa do Mundo (1930-2026):
11 – Kylian Mbappé, França (10 jogos)
8 – Leônidas da Silva, Brasil (5 jogos)
8 – Ronaldo, Brasil (10 jogos)
7 – Just Fontaine, França (3 jogos)
7 – Vavá, Brasil 7 gols (5 jogos)
7 – Oldrich Nejedly, Tchecoslováquia (6 jogos)
7 – Pelé, Brasil (6 jogos)
[7] – Lionel Messi, Argentina (14 jogos)
6 – Eusébio, Portugal (3 jogos)
6 – Gyorgy Sarosi, Hungria (5 jogos)
6 – Gary Lineker, Inglaterra (6 jogos)
6 – Harry Kane, Inglaterra (6 jogos)
6 – Roberto Baggio, Itália (9 jogos)
5 – Silvio Piola, Itália (4 jogos)
5 – Gyula Zsengeller, Hungria (4 jogos)
5 – Helmut Rahn, Alemanha (6 jogos)
5 – Thomas Muller, Alemanha (7 jogos)
5 – Zinedine Zidane, França (7 jogos)
5 – Wesley Sneijder, Países Baixos (8 jogos)
5 – Miroslav Klose, Alemanha (14 jogos)