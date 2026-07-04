Kylian Mbappé e Lionel Messi estão em uma disputa jogo a jogo pela artilharia da Copa do Mundo. Neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi a vez do francês marcar um gol. Foi o primeiro da vitória por enquanto parcial sobre o Paraguai, pelas 16 avos de final.

O gol saiu aos 25 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de pênalti sofrido por Doué, que entrou no lugar de Barcola. Mbappé foi para a bola e marcou o seu sétimo gol neste Mundial. Ao todo, o camisa 10 tem 19 gols, um a menos que Messi na história do torneio.

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Gols de Mbappé na Copa do Mundo 2026

16/6 – França 3×1 Senegal – dois gols

22/6 – França 3×0 Iraque – dois gols

26/6 – Noruega 1×4 França – nenhum gol

30/6 – França 3×0 Suécia – dois gols

Gols de Messi na Copa do Mundo 2026

16/6 – Argentina 3×0 Argélia – três gols

22/6 – Messi 2×0 Áustria – dois gols

27/6 – Jordânia 1×3 Argentina – um gol

3/7 – Argentina 3×2 Cabo Verde – um gol

França e Argentina já entraram em campo na segunda fase da Copa do Mundo. Os franceses vão vencendo o Paraguai, enquanto os argentinos já despacharam o Cabo Verde. A próxima partida dos atuais campeões mundiais será contra o Egito.

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Kylian Mbappé

    França

    7
  2. 02

    Lionel Messi

    Argentina

    7
  3. 03

    Erling Haaland

    Noruega

    5
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    5
  5. 05

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  6. 06

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    4
  7. 07

    Ousmane Dembélé

    França

    4
  8. 08

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4
  9. 09

    Brian Brobbey

    Holanda

    3
  10. 10

    Cody Gakpo

    Holanda

    3

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