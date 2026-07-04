Kylian Mbappé e Lionel Messi estão em uma disputa jogo a jogo pela artilharia da Copa do Mundo. Neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi a vez do francês marcar um gol. Foi o primeiro da vitória por enquanto parcial sobre o Paraguai, pelas 16 avos de final.
O gol saiu aos 25 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de pênalti sofrido por Doué, que entrou no lugar de Barcola. Mbappé foi para a bola e marcou o seu sétimo gol neste Mundial. Ao todo, o camisa 10 tem 19 gols, um a menos que Messi na história do torneio.
Gols de Mbappé na Copa do Mundo 2026
16/6 – França 3×1 Senegal – dois gols
22/6 – França 3×0 Iraque – dois gols
26/6 – Noruega 1×4 França – nenhum gol
30/6 – França 3×0 Suécia – dois gols
Gols de Messi na Copa do Mundo 2026
16/6 – Argentina 3×0 Argélia – três gols
22/6 – Messi 2×0 Áustria – dois gols
27/6 – Jordânia 1×3 Argentina – um gol
3/7 – Argentina 3×2 Cabo Verde – um gol
França e Argentina já entraram em campo na segunda fase da Copa do Mundo. Os franceses vão vencendo o Paraguai, enquanto os argentinos já despacharam o Cabo Verde. A próxima partida dos atuais campeões mundiais será contra o Egito.
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