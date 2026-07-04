Quarto colocado na última Copa do Mundo, o Marrocos quer ir além em 2026. Classificada às quartas de final depois de bater o Canadá por 3 a 0 neste sábado, 4, a equipe africana pode encarar uma revanche contra a França, justamente a seleção que a eliminou na semifinal no Catar.

O goleiro Yassine Bonou, conhecido como Bono, um dos destaques marroquinos desde o último Mundial, evitou o clima de vingança. “Nós vamos jogo a jogo. Estamos preparados para qualquer tipo de cenário que possa acontecer e pronto. Ou seja, pensamos em nós mesmos”, afirmou o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na zona mista do estádio de Houston.

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“Nós pensamos jogo a jogo. Nós nos preparamos para qualquer tipo de cenário que possa acontecer. Agora temos que recuperar, focar e esperar o adversário que vamos enfrentar nas quartas de final”, prosseguiu, diplomático, o goleiro de 35 anos que, curiosamente, nasceu em Montreal no Canadá, adversário deste sábado, mas se mudou ainda criança para o país de seus pais, a quem preferiu defender:

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“Sim, eu sou canadense, e o meu filho também. Então, era um jogo muito especial para mim. Por isso, quero gostaria de parabenizar o Canadá de qualquer forma, porque eles fizeram um grande jogo. Eles têm ótimos jogadores, progrediram nesses últimos anos e, francamente, tiro o chapéu”.

Bono falou com otimismo a possibilidade de Marrocos se tornar a primeira nação africana campeã mundial, mas manteve um discurso de pés no chão em relação aos próximos jogos. “Teremos que esperar. Não podemos falar antes, temos que respeitar os adversários. E pronto, como eu disse, nós encaramos todos os jogos da mesma maneira e vamos nos preparar em relação ao adversário que vier.”

O Marrocos disputará as quartas de final na próxima quinta-feira, 9, em Boston, a partir das 17h (de Brasília), com o vencedor de França e Paraguai, que jogam neste sábado, 4.

Um eventual reencontro com a França envolveria uma rivalidade que extravasa os gramados e envolve guerras e um longo processo de colonização e posterior independência do país da região do Magrebe, ao norte da África.

Na última Copa, os franceses venceram os marroquinos na semifinal por 2 a 0, antes de serem derrotados pela Argentina nos pênaltis, após empate em 3 a 3.

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