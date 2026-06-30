Didier Deschamps entrou ainda mais para a história da Copa do Mundo nesta terça-feira, 30. Com a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, que garantiu a classificação às oitavas de final, o treinador chegou ao 17º triunfo na competição e se tornou o técnico com mais vitórias na história do torneio.

O francês superou o alemão Helmut Schön, que escreveu a carreira em Copas com 16 vitórias em 25 partidas. Deschamps alcançou a marca em seu 22º jogo à frente da seleção francesa em Mundiais.

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Campeão do mundo como jogador em 1998 e como técnico em 2018, Deschamps disputa sua quarta Copa no comando da França. Em 2022, levou a equipe ao vice-campeonato, derrotada pela Argentina na final.

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Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a França enfrentará o Paraguai em busca de uma vaga nas quartas de final. A seleção albirroja eliminou a Alemanha na fase de 16 avos de final.

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Técnicos mais vitórias em Copas do Mundo

17 – Didier Deschamps (França) – 22 jogos

16 – Helmut Schön (Alemanha) – 25 jogos

14 – Luiz Felipe Scolari (Brasil) – 21 jogos

13 – Zagallo (Brasil) – 20 jogos

12 – Joachim Löw (Alemanha) – 17 jogos

10 – Carlos Alberto Parreira (Brasil) – 23 jogos

10 – Óscar Tabárez (Uruguai) – 20 jogos

9 – Enzo Bearzot (Itália) – 18 jogos

9 – Sepp Herberger (Alemanha) – 18 jogos

9 – José Pekerman (Argentina) – 18 jogos

9 – Kazimierz Górski (Polônia) – 13 jogos