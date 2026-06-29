Doze anos depois de conquistar o tetracampeonato mundial no Brasil, a Alemanha ampliou a a má sequência de sua história recente em Copas do Mundo. Eliminada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate por 1 a 1 nas oitavas de final nesta segunda-feira, 29, a seleção alemã acumulou o terceiro Mundial consecutivo encerrado de forma frustrante.

Depois do título de 2014, a equipe caiu ainda na fase de grupos nas edições de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. Em 2026, beneficiada pelo novo formato com 48 seleções, voltou a avançar ao mata-mata, mas foi eliminada logo em sua primeira partida eliminatória.

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A derrota para o Paraguai reforça o longo período de instabilidade vivido pela tetracampeã. Desde a conquista sobre a Argentina no Maracanã, a Alemanha venceu apenas quatro partidas em Copas do Mundo: uma em 2018, uma em 2022 e duas em 2026.

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A campanha nos Estados Unidos, Canadá e México começou com liderança do Grupo E, à frente de Curaçao, Costa do Marfim e Equador – apesar da derrota. Nas oitavas, porém, os alemães pararam diante da organizada equipe paraguaia, que levou a melhor na disputa por pênaltis.

A eliminação também impede a Alemanha de igualar o Brasil como maior campeã da história das Copas do Mundo. A seleção europeia segue com quatro títulos, atrás da pentacampeã brasileira.

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