A Espanha conquistou neste domingo, 19, mais um troféu para sua coleção. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, na final da Copa do Mundo disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Fúria conquistou o seu segundo campeonato mundial.
Assim, a seleção espanhola agora é campeã das Copas do Mundo masculina e feminina. O feito está garantido ao menos até o Mundial para mulheres de 2027, a ser disputado no Brasil.
Em alta no esporte, a equipe europeia também venceu a Euro masculina de 2024 e a Nations League feminina de 2025.
No futebol masculino, ainda conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, foi vice-campeã da Euro feminina de 2025 e da Nations League masculina de 2025.
Desde os anos 2000, a RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) centralizou a preparação das equipes nacionais na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas. O país tem bons resultados competições de base, com títulos recentes nas categorias sub-17, sub-19 e sub-21.