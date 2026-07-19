A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e conquistou a Copa do Mundo de 2026. Em uma final decidida apenas na prorrogação pelos pés de Ferran Torres, a seleção espanhola levantou se tornou a primeira equipe a repetir uma conquista mundial no século XXI.

A conquista põe fim a uma sequência inédita de seis edições com seis campeãs diferentes. Desde 2002, Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, França e Argentina haviam “se revezado” sem que nenhuma seleção conseguisse voltar ao título.

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Agora, 16 anos depois do título conquistado na África do Sul, a Fúria voltou a conquistar a Copa. Em 2026, a seleção espanhola conquistou o título com um gol na prorrogação, tal qual em 2010, quando bateu a Holanda, com gol de Andrés Iniesta.

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A Espanha agora tem dois títulos de Copa do Mundo. A seleção espanhola se juntou ao grupo de bicampeãs, ao lado de Uruguai e França.

Os maiores campeões da Copa do Mundo

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

Espanha: 2 títulos (2010 e 2026)

Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

França: 2 títulos (1998 e 2018)

Inglaterra: 1 título (1966)

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