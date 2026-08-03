O Cruzeiro encaminhou as contratações de Wesley e Lucho Rodríguez, que devem ser outras novas duas contratações da equipe nesta janela de transferências. A dupla se junta aos já apresentados Zé Lucas, volante que chegou junto ao Sport, e Gabriel Pec, contratado do futebol americano, mas já lesionado e fora de ação.

O mercado do Cruzeiro

Wesley chega à Toca da Raposa por empréstimo de um ano junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. O atacante pertence ao clube saudita desde que foi vendido pelo Corinthians, clube em que foi revelado. Na última temporada, esteve emprestado à Real Sociedad, da Espanha.

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Lucho Rodríguez também está contratado por empréstimo de uma temporada. O uruguaio pertence ao Neom SC, da Arábia Saudita. O atacante de 23 anos estava no Bahia até 2025, quando foi vendido ao futebol saudita por cerca de 22 milhões de euros (140 milhões de reais).

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A busca por reforços, no entanto, segue como pauta no Cruzeiro. Segundo a Espn, o Zenit autorizou que Luiz Henrique fosse oferecido ao Cruzeiro. O clube russo deseja incluir um jogador da Raposa na negociação e tem interesse em Jonathan Jesus e Keny Arroyo. Porém, o clube minero não pretende envolver um dos dois atletas no acordo.

Como os contratados podem se encaixar

Com a chegada já confirmada de Gabriel Pec e Zé Lucas, a Raposa ganharia opções no ataque e no meio-campo. Todavia, com a fratura na tíbia da perna esquerda de Pec, esses movimentos agregam imediatamente apenas ao setor central.

Contudo, com Lucho e Wesley desembarcando em Belo Horizonte, o leque ofensivo volta a se abrir. Lucho é um atacante com características de boa finalização e capacidade de ser a referência no ataque. Já Wesley se destaca pela velocidade e bom drible, sendo capaz de atuar nas duas pontas, a depender de sua função.

Tendo em vista o atual modelo de jogo do Cruzeiro, o esquema com o 4-2-3-1 pode encaixar Wesley. O veloz atacante pode atuar aberto pela direita, com Keny Arroyo pela esquerda, e Matheus Pereira como meia mais centralizado. Assim, Kaio Jorge segue como o centroavante.

Em uma outra formatação de 4-2-3-1, Gerson pode ser adiantado como meia-direita. Zé Lucas, então, pode jogar como um dos volantes, enquanto Arroyo deixaria o time nessa situação.

A possibilidade de encaixar Lucho Rodríguez sem tirar Kaio Jorge, um dos grandes destaques, pode acarretar na mudança da formação. Em um 4-2-2-2, o treinador Artur Jorge pode ter dois volantes, dois meias e dois atacantes. Em uma dessas alternativas, Arroyo pode ser o meia-aberto, da mesma forma que Wesley.

Em um modelo de mais controle, a entrada de Zé Lucas pode ser a alternativa, jogando Gerson para posição de meia. Um ponto que pode pesar contra esse time é a possível falta de jogadores pelos lados no momento ofensivo.

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