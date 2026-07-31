A partida entre Corinthians e Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, acabou com o saldo de três novos desfalques para o time paulista. Por meio de nota oficial divulgada nesta sexta-feira, 31, o clube confirmou as lesões de Zakaria Labyad, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

O meio-campista marroquino teve uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias.

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Por sua vez, Garro sofreu um trauma no pé direito. Já atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

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Como está o DM do Corinthians

Agora com mais três lesionados, o Departamento Médico do Corinthians tem oito jogadores. Antes da última semana, o número era de apenas três atletas. Desde então, mais cinco nomes se tornaram desfalques.

Os atuais lesionados do Corinthians são: Zakarya Labyad (lesão no joelho), Rodrigo Garro (trauma no pé), Yuri Alberto (lesão muscular), Matheus Bidu (lesão no púbis), Alex Santana (trauma no joelho), Kayky (recuperação de cirurgia no joelho), Hugo (transição física) e Vitinho (transição física).

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