O Corinthians e o Athletico-PR protagonizaram um empate sem gols na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida truncada, marcada pelo excesso de faltas, confusões à beira do campo e lesões preocupantes, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. O resultado reflete um duelo onde a transpiração superou a inspiração, mantendo o Furacão no pelotão de frente e o Timão em sua busca para se afastar da zona de perigo.

Primeiro tempo de pouca bola e muitos ânimos exaltados

A etapa inicial foi caracterizada por muito estudo e pouca fluidez. Com as duas equipes cometendo diversas faltas, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance corintiana veio aos 22 minutos, quando Matheuzinho apareceu de surpresa na área e cabeceou firme, obrigando o goleiro Santos a fazer uma grande defesa. Do outro lado, o Athletico tentava aproveitar os erros na saída de bola paulista, como em uma falha de Hugo Souza que quase custou caro aos donos da casa. O clima esquentou nos minutos finais, resultando em uma confusão generalizada que rendeu cartões amarelos para o técnico Fernando Diniz, Jadson e Claudinho, além da lesão de Zakaria Labyad, que precisou deixar o campo com sangramento no joelho.

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Chances criadas, trave e o drama de Yuri Alberto

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou ser mais agressivo com a entrada de Yuri Alberto. O camisa 9 rapidamente se tornou o protagonista ofensivo, exigindo duas excelentes defesas de Santos em finalizações consecutivas. No entanto, o Athletico respondeu com perigo absoluto: após cobrança de escanteio, Kevin Viveros cabeceou livre e carimbou o travessão de Hugo Souza. O momento mais tenso da etapa final, contudo, não foi um lance de gol. Aos 30 minutos, Yuri Alberto sentiu uma fisgada na coxa após uma arrancada e precisou deixar o gramado de maca, chorando muito, indicando uma possível lesão muscular grave.

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Reta final picotada garante a igualdade

Sem sua principal referência ofensiva no segundo tempo, o Corinthians perdeu ímpeto. O jogo voltou ao cenário da primeira etapa, com excesso de infrações — somando mais de 14 faltas para cada lado — e novos cartões amarelos distribuídos pela arbitragem após empurrões na área. Nos acréscimos, João Cruz ainda assustou para o Furacão com um chute forte espalmado por Hugo Souza, mas o placar permaneceu inalterado. Com o 0 a 0, o Athletico-PR soma mais um ponto e amplia sua sequência invicta, mantendo-se forte na parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians continua sua campanha de recuperação no meio da classificação do torneio nacional.

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